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Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:08 Güncelleme Tarihi: 27.05.2024 06:08

MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika İstanbul'da hissedilen deprem haberi geldi. Küçükçekmece merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 00:38'de merkez üssü Küçükçekmece olan bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Istanbul'da deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA İSTANBUL DEPREM

Büyüklük:3.8 (Ml)

Yer:Istanbul Küçükçekmece- Marmara Denizi

Tarih:2024-05-27

Saat:00:38:18 TSİ

Derinlik:7.0 km

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MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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