Giriş Tarihi: 27.05.2024 06:08
Güncelleme Tarihi: 27.05.2024
06:08
MARMARA DEPREM SON DAKİKA: 27 Mayıs Kandilli ve AFAD listesi ile İstanbul’da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika İstanbul'da hissedilen deprem haberi geldi. Küçükçekmece merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce İstanbul'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları