Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:16
Ocak ayına girilmesiyle beraber Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hızla düşen hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber megakentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan bir kez daha İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Bu kez yağışın kuvvetli bir şekilde olacağı belirtilirken tarih de verildi. Böylece ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu raporu ve megakentte kar yağışının görüleceği tarih...