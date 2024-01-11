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Haberler Fotohaber Son dakika İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:16

Son dakika İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

Ocak ayına girilmesiyle beraber Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Yurdun dört bir yanında hızla düşen hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyrediyor. Sıcaklıkların düşmesiyle beraber megakentin Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde karla karışık yağmur etkili olmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan bir kez daha İstanbul kar yağışı açıklaması geldi. Bu kez yağışın kuvvetli bir şekilde olacağı belirtilirken tarih de verildi. Böylece ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusu yanıt buldu. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika İstanbul hava durumu raporu ve megakentte kar yağışının görüleceği tarih...

Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

İstanbul'a ne zaman kar yağacak sorusu havaların soğumasıyla birlikte gündemdeki yerini almıştı. Ocak ayı ile birlikte sıcaklıklar hızla düştü, yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıları sonrası megakentte Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görüldü. Öte yandan yeni bir İstanbul kar yağışı açıklaması da geldi. Bu sefer daha kuvvetli olması beklenen yağış için tarih verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte MGM son dakika İstanbul hava durumu haberinin detayları…

Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

Türkiye, ocak ayının ilk haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli sağanak etkili oldu.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli kar yağışı etkili olurken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görüldü.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde de kar yağışı görülürken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.

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Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

SON DAKİKA: TARİH VERİLDİ! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı için tarih verdi.

Meteoroloji tarafından paylaşılan haritalı hava durumu tahmin raporuna göre; cumartesi günü İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

AKOM da X hesabından İstanbulluları uyardı.

Paylaşımda "Hafta boyunca görülecek yağışların şehrin kuzey ve yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve zaman zaman kar şeklinde etkili olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

Haftalık hava tahmin raporuna göre; yarın hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düşmesi beklenirken; kent genelinde karla karışık yağmurun ve yükseklere kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

MGM tarafından paylaşılan cumartesi gününe ait haritalı hava durumu raporu

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