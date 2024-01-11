Son dakika İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji ve AKOM tarih verdi! İşte İstanbul hava durumu raporu yayında

Türkiye, ocak ayının ilk haftasında yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken, birçok ilde kar yağışı ve kuvvetli sağanak etkili oldu.

Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde kuvvetli kar yağışı etkili olurken, "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusunun cevabı merak ediliyordu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar Çamlıca Tepesi'nde aralıklarla karla karışık yağmur görüldü.

Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü'nde de kar yağışı görülürken, Taksim'de rüzgarla birlikte karla karışık yağmur etkili oldu.