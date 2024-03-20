Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
10:05
Son dakika Yalova deprem haberi... Marmara Denizi Yalova açıkları merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Yalova'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Yalova deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...