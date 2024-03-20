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Haberler Fotohaber Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 10:05

Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul'da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

Son dakika Yalova deprem haberi... Marmara Denizi Yalova açıkları merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine eklendi. Şiddetli deprem İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de de hissedildi. Detaylı bilgi almak isteyen bölge halkı ''Az önce Yalova'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Yalova deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 20 Mart 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

Son dakika Yalova deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olarak ölçülen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 3 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Yalova'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 20 Mart 2024 Yalova deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: YALOVA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi Yalova ili Merkez ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

20 Mart Çarşamba günü saat 09:21'de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

Derinliği 9.71 kilometre olarak açıklanan sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

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Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

AFAD VERİLERİ İLE YALOVA DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Marmara Denizi - [02.42 km] Merkez (Yalova)

Tarih:2024-03-20

Saat:09:21:01 TSİ

Enlem:40.67556 N

Boylam:29.24111 E

Derinlik:9.71 km

Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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