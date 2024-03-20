Yalova Deprem Son Dakika: İstanbul’da da hissedildi! AFAD ve Kandilli ile Yalova deprem büyüklüğü ve merkez üssü!

Son dakika Yalova deprem ile sarsıldı. Merkez üssü Marmara Denizi Yalova açıkları olarak ölçülen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. 3 üzerinde gerçekleşen şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Yalova'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 20 Mart 2024 Yalova deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...