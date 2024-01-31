Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes'te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 06:02

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes'te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde İzmir 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Ege Denizi- Kuşadası Körfezi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 31 Ocak 2024 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes’te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

Son dakika İzmir deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 31 Ocak listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Ege Denizi- Kuşadası Körfezi gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce İzmir'de deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes’te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA İZMİR DEPREM

Büyüklük: 3.81(Mw)

Yer: Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.08 km] Menderes (İzmir)

Tarih: 30-01-2024

Saat: 22:44:43

Derinlik: 9.15 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes’te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

İZMİR DEPREM BİLGİLERİ

AFAD internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.44'de merkez üssü Ege Denizi - Kuşadası Körfezinde 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin yerin 9.15 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes’te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes’te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir’de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA