Giriş Tarihi: 31.01.2024 06:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
06:02
SON DAKİKA İZMİR DEPREM: Menderes'te sarsıntı! AFAD ile az önce İzmir'de deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberi… Akşam saatlerinde İzmir 3 üzerinde sarsıntı ile panik yaşarken Ege Denizi- Kuşadası Körfezi merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Peki; 31 Ocak 2024 az önce İzmir'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…