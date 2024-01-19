SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 00.39'da merkez üssü Kayseri Yahyalı ilçesinde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kayseri'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...