Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 06:01

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son dakika Kayseri'den deprem haberi geldi. Yahyalı'da meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) tarafından yaylanan bilgiye göre, saat 00.39'da merkez üssü Kayseri Yahyalı ilçesinde bir sarsıntı meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli verilerine yöneldi. Bölge sakinleri Kayseri'de deprem mi oldu, ne zaman oldu, şiddeti ve derinliği kaç? şeklinde araştırmalara başladılar. İşte detaylar...

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

KAYSERİ DEPREM SON DAKİKA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.39'da merkez üssü Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde ilçesinde, 3.7 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleşti.

Depremin 8.38 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD VERİLERİ İLE OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ

Büyüklük: 3.7 (Mw)

Yer: Yahyalı (Kayseri)

Tarih: 19-01-2024

Saat: 00:39:38

Derinlik: 8.38 km

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri’de deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA