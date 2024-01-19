Giriş Tarihi: 19.01.2024 06:01
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
06:01
SON DAKİKA KAYSERİ DEPREM: 19 Ocak 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Kayseri'de deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika Kayseri'den deprem haberi geldi. Yahyalı'da meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Kayseri'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları