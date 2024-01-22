Giriş Tarihi: 22.01.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
23:06
SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?
Son Dakika Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı bölge halkını sokaklara dökerken Çin, Kazakistan ve Tacikistan sarsıntıyı hisseden ülkeler arasında yer aldı. Dünyada takip edilen son dakika deprem haberleri ile Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, son durum ne gibi sorular gündeme geliyor. Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere araştırmalar hız kazandı. İşte, detaylar…