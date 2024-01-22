SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

Son dakika Kırgızistan deprem haberi ile gündemdeki yerini aldı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor.Son depremler listesi ile takip edilen bilgilerde mal ve can kaybı da merak edilenler arasında. Peki, 22 Ocak Kırgızistan'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, hangi fay hattında? İşte, tüm merak edilenler...