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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 23:06 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 23:06

SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

Son Dakika Kırgızistan'da 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı bölge halkını sokaklara dökerken Çin, Kazakistan ve Tacikistan sarsıntıyı hisseden ülkeler arasında yer aldı. Dünyada takip edilen son dakika deprem haberleri ile Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, son durum ne gibi sorular gündeme geliyor. Uygur Özerk Bölgesi başta olmak üzere araştırmalar hız kazandı. İşte, detaylar…

SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

Son dakika Kırgızistan deprem haberi ile gündemdeki yerini aldı. Sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği araştırılıyor.Son depremler listesi ile takip edilen bilgilerde mal ve can kaybı da merak edilenler arasında. Peki, 22 Ocak Kırgızistan'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde, hangi fay hattında? İşte, tüm merak edilenler...

SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

SON DAKİKA: KIRGIZİSTAN'DA DEPREM!

Kırgızistan'da saat 21.09'da 7.0 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kırgızistan-Sincan sınır bölgesi olarak belirlendi.

Şiddetli deprem Çin, Kazakistan ve Tacikistan'da da hissedildi.

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SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

KIRGIZİSTAN DEPREM SON DURUM

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'ın Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile olan sınır bölgesi yakınında yer alan Kızıl-Su ilçesinin 126 kilometre güneydoğusunda 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirilerek, depremin yaklaşık 28 kilometre derinlikte yaşandığı ifade edildi. Başkent Bişkek'te de hissedilen deprem nedeniyle halk sokaklara dökülürken, depremde henüz can ve mal kaybı bildirilmedi. (IHA)

SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Çin'in Aykol kasabası olarak güncelledi. (AA)

SON DAKİKA: Kırgızistan’da korkutan deprem! Kırgızistan deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, son durum nedir?

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU?

Son depremler listesi ile öğrenilen deprem mi oldu bilgisi AFAD ve Kandilli Rasathanesi sistemiyle öğreniliyor. Listede depremin merkez üssü, şiddeti ve derinliği bilgilerine ulaşılıyor.

Türkiye'de 3 ve üzerinde olan depremler de ilgili kurumların sosyal medya hesaplarında görülebiliyor. Ancak son deprem haberi Kırgızistan'dan geldi.

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