LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

LGS tercih sonucu öğrenme MEB ekranı açıldı. Öğrenciler "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta ortaöğretim okullarına yerleştirildi. LGS tercih sonuçları sorgulama e-okul ekranı ile araştırılıyor. 24 Temmuz Pazartesi itibarıyla erişime açılan sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyenler ek tercih dönemlerini değerlendirecek. Peki, LGS tercih sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2023 sayfası…