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Haberler Fotohaber LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)
Giriş Tarihi: 24.07.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 13:44

LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

Son dakika LGS tercih sonuçları açıklandı! 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri yerleştirme sonuçları adaylar ile buluştu. meb.gov.tr üzerinden açılan '2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu' ekranı ile öğrenciler hangi okula yerleştiklerini görebiliyor. 2023 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul öğrenci giriş linki ziyaret ediliyor. 1. yerleştirme sonrası nakil tarihleri, boş kontenjan ve ek tercih dönemi gündemdeki yerini aldı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile LGS tercih sonuçları 2023 hakkında tüm merak edilenler…

LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

LGS tercih sonucu öğrenme MEB ekranı açıldı. Öğrenciler "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta ortaöğretim okullarına yerleştirildi. LGS tercih sonuçları sorgulama e-okul ekranı ile araştırılıyor. 24 Temmuz Pazartesi itibarıyla erişime açılan sonuçların ardından herhangi bir okula yerleşemeyenler ek tercih dönemlerini değerlendirecek. Peki, LGS tercih sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte, lise LGS tercih sonuçları 2023 sayfası…

LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

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