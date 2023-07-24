LGS tercih sonuçları 2023 son dakika açıklandı! MEB e-okul yerleştirme sonuçları ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı (meb.gov.tr)

Son dakika LGS tercih sonuçları açıklandı! 3-19 Temmuz tarihleri arasında alınan lise tercihleri yerleştirme sonuçları adaylar ile buluştu. meb.gov.tr üzerinden açılan '2023 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu' ekranı ile öğrenciler hangi okula yerleştiklerini görebiliyor. 2023 LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı e-okul öğrenci giriş linki ziyaret ediliyor. 1. yerleştirme sonrası nakil tarihleri, boş kontenjan ve ek tercih dönemi gündemdeki yerini aldı. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile LGS tercih sonuçları 2023 hakkında tüm merak edilenler…