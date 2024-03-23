Giriş Tarihi: 23.03.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
09:25
MUĞLA’DA KORKUTAN DEPREM 23 Mart 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Karaman’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
Son dakika Muğla'da hissedilen deprem haberi geldi. Marmaris merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Muğla'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları