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Haberler Fotohaber SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak
Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 09:45

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Son dakika Öğretmen Atama Takvimi ve Sayısı binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı için ana gündem maddesi öğretmen atamaları, ekonomi ve kamuda tasarruf olacak. Öte yandan; Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezinde ağırlanması da masada olacak. Erdoğan, Özel'in gündeme getirdiği konu başlıklarını kabine üyeleri ile paylaşacak. İşte Kabine Toplantısı haberinin detayları...

ANKARA
SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Beştepe'de toplanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de Kamuda Tasarruf, 9. Yargı Paketi, Gazze'deki son durum, Terörle Mücadele, Deprem Konutları gibi konular masaya yatırılacak. Kabine Toplantısında en önemli gündem maddesi ise Öğretmen Ataması olacak.

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.

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SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Enflasyonu tek haneye indirme hedefi doğrultusunda atılan adımlar ele alınacak. Kamuda yapılan harcamaların azaltılması ve israfın önüne geçilmesi için alınacak ek tedbirler masaya yatırılacak.

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

ÖĞRETMEN ATAMASININ DETAYLARI

Kabinenin bir diğer önemli ana gündem maddesi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde duyurduğu atama sayısı ve takvimi olacak.

SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Tekin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte kaç bin öğretmen ataması yapılacağını kararlaştıracak. Toplantı sonrası atama sayısını ve takvimini Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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