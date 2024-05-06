SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİ

2024 yılı enflasyon raporu ve istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeye yönelik uygulanan ekonomik politikanın çıktıları değerlendirilecek. Fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine'nin öncelikli gündeminde yer alıyor. Stokçuluk, fahiş fiyata ceza ve fırsatçılar da kabinenin önemli başlıkları arasında.