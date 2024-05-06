SON DAKİKA ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ VE SAYISI belli oluyor: Kabine bugün toplanıyor! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıklayacak

Giriş Tarihi: 06.05.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
09:45
Son dakika Öğretmen Atama Takvimi ve Sayısı binlerce öğretmen adayı tarafından merakla bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine Toplantısı için ana gündem maddesi öğretmen atamaları, ekonomi ve kamuda tasarruf olacak. Öte yandan; Başkan Erdoğan'ın 2 Mayıs'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AK Parti Genel Merkezinde ağırlanması da masada olacak. Erdoğan, Özel'in gündeme getirdiği konu başlıklarını kabine üyeleri ile paylaşacak. İşte Kabine Toplantısı haberinin detayları...