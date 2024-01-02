Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:10
SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Sigaraya zam son dakika haberi ile duyuruldu. Sigara zammı son olarak geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Yeni yılın ilk günü itibarıyla fiyat listesi yeniden güncellendi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Bu gelişme sonrası ise en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtı, tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Marka marka güncel fiyat listesi mercek altına alınmış durumda. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2024 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...