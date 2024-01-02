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Haberler Fotohaber SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:10

SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberi ile duyuruldu. Sigara zammı son olarak geçtiğimiz Kasım ayında uygulanmıştı. Yeni yılın ilk günü itibarıyla fiyat listesi yeniden güncellendi. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan paylaşımlara göre, bir sigara grubuna 3 lira zam geldi. Bu gelişme sonrası ise en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu sorularının yanıtı, tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Marka marka güncel fiyat listesi mercek altına alınmış durumda. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 2 Ocak 2024 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...

SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri ile gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere son zam geçtiğimiz Kasım ayında yapılmıştı. Yeni yıla girilmesiyle beraber tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, sigaraya 3 lira zam uygulandı. Bu gelişme sonrası marka marka güncel sigara fiyatları listesi araştırmaları hız kazandı. Gelen zammın ardından tütün ürünü kullanan kişiler yeni ve güncel rakamları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2 Ocak 2024 En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara fiyatlarına yönelik yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenleme ile sigara fiyatlarındaki maktu vergi ağırlığı artırıldı ve nispi vergi ağırlığı düşürüldü.

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SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: 1 OCAK 2024 SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, yeni yıla giriş yapılmasıyla birlikte bir sigara grubunda yer alan tüm markalara zam geldi.

Gelen 3 liralık zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi güncellendi.

SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

1 OCAK 2024 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, değişik markalardaki en düşük sigara fiyatı 50 TL'ye çıktı. En pahalı sigara fiyatı ise 60 TL'ye yükseldi.

Satışlar 2 Ocak 2024 Salı gününden itibaren güncellenmiş fiyatlar üzerinden gerçekleştirilecek.

SİGARA ZAMMI ile GÜNCEL FİYAT LİSTESİ || 1 Ocak 2024 Sigaraya zam mı geldi, en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

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