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Haberler Fotohaber Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi
Giriş Tarihi: 01.11.2023 20:20 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 20:38

Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan sigara zammı sonrası değişen fiyat listesi Kasım ayında tekrar güncellendi. Sosyal medyada bazı bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği belirtildi. Bu iddiaların ardından en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu merak konusu oldu. Tütün ürünü kullanıcıları güncel fiyat listesi marka marka araştırmalarına başladı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...

Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

Sigara zammı son dakika haberi: Hatırlanacağı üzere son zam Ekim ayının başında yapılmış ve en ucuz fiyat 46-47 TL'ye yükselmişti. Kasım ayına girilmesiyle beraber tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, sigaraya zam geldi. Bu noktada güncel sigara fiyatları listesi marka marka yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gelen 5 TL'lik zammın ardından tütün ürünü kullanan kişiler yeni ve güncel rakamları sorguluyor. Peki, 1 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…

Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi.

Ancak henüz sigara zammı ile ilgili herhangi bir markadan resmi bir açıklama gelmedi.

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Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlara göre, en düşük sigara fiyatının 50 TL, en pahalı sigara fiyatının ise 57 TL olması bekleniyor.

Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

5 TL'lik Sigara zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı henüz bilinmiyor. Konu ile ilgili açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

EKİM AYININ BAŞINDA 5 TL ZAM GELMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere son zam Ekim ayının başında uygulanmıştı.

Hemen hemen bütün sigara gruplarına yapılan 5 TL'lik zam sonrası birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 46-47 TL'ye çıkmıştı.

En pahalı sigara fiyatı ise 51 TL ile 55 TL arasında değişkenlik göstermişti.

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