Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz Eylül ayında yapılan sigara zammı sonrası değişen fiyat listesi Kasım ayında tekrar güncellendi. Sosyal medyada bazı bir sigara grubuna 5 TL zam geldiği belirtildi. Bu iddiaların ardından en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu merak konusu oldu. Tütün ürünü kullanıcıları güncel fiyat listesi marka marka araştırmalarına başladı. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 1 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatı...