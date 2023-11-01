Sigara zammı son dakika | 1 Kasım 2023 Sigaraya zam mı geldi, en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte marka marka fiyat listesi

Sigara zammı son dakika haberi: Hatırlanacağı üzere son zam Ekim ayının başında yapılmış ve en ucuz fiyat 46-47 TL'ye yükselmişti. Kasım ayına girilmesiyle beraber tütün ürünü kullanıcılarına kötü haber geldi. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, sigaraya zam geldi. Bu noktada güncel sigara fiyatları listesi marka marka yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Gelen 5 TL'lik zammın ardından tütün ürünü kullanan kişiler yeni ve güncel rakamları sorguluyor. Peki, 1 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, detaylar…