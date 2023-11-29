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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 16:00 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 16:00

SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan haberlerde, sigaraya 5 TL daha zam geleceği belirtildi. Söz konusu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yıl içerisinde belli dönemlerde sigara zammı uygulanıyor. Akabinde ise fiyat listesi marka marka güncelleniyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 29 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...

Son Dakika: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, bir kez daha sigaraya zam geliyor. 5 TL'lik zam haberleri sonrası yeni ve güncel rakamlar için arama motorları çalıştırılıyor. Peki, 29 Kasım 2023 en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte, Sigara fiyatları güncel rakamları ve zamma ilişkin detaylar…

Son Dakika: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Bazı haber kaynaklarına göre, sigaralara gelecek ay 5 TL daha zam gelecek. Zamlı fiyatların yeni yıldan itibaren geçerli olması bekleniyor.

Gelecek 5 TL'lik zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenecek.

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Son Dakika: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Yeni zammın ardından bazı sigara fiyatları 60 TL olacak.

Güncel fiyat listesine göre, en ucuz sigara 52 TL'den satışa sunuluyor.

Son Dakika: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır. Peki sigaranın zararları nelerdir?

Son Dakika: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı ile yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

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