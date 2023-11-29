SON DAKİKA: Sigaraya zam mı geldi? 2023 Sigara zammı sonrası güncel yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya zam son dakika haberleri gündemde yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medyada yer alan haberlerde, sigaraya 5 TL daha zam geleceği belirtildi. Söz konusu iddiaların ardından tütün ürünü kullanıcıları ''En pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yıl içerisinde belli dönemlerde sigara zammı uygulanıyor. Akabinde ise fiyat listesi marka marka güncelleniyor. Peki, yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 29 Kasım 2023 Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı...