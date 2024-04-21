Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Geçtiğimiz günlerde büyük bir sarsıntı yaşayan Tokat'ta yeni bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tokat Turhal olan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak açıklandı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan bilgiler ışığında Tokat depremi hakkında detaylar...