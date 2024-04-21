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Haberler Fotohaber Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 15:50

Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Son dakika deprem haberine göre merkez üssü Tokat Turhal olan bir deprem meydana geldi. 18 Nisan'da büyüklüğü 5,6 ve 4,4 olan depremler yaşanan şehirde yeni bir sarsıntı yaşandı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıya ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. İşte, az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç gibi sorularla incelenen sarsıntıya ilişkin detaylar...

Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

Geçtiğimiz günlerde büyük bir sarsıntı yaşayan Tokat'ta yeni bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tokat Turhal olan depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.1 olarak açıklandı. İşte Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan bilgiler ışığında Tokat depremi hakkında detaylar...

Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

SON DAKİKA: TOKAT'TA DEPREM!

Kandilli Rasathanesinin depreme ilişkin verileri şu şekilde;

UCYOL-TURHAL (TOKAT)
21.04.2024, 15:03:33 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.0 km

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Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

18 NİSAN'DA DA OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Nisan'da saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Öte yandan 18 Nisan Perşembe gece yarısı saat 01:06'da da 4.7 büyüklüğünde ve 9.97 km derinlikte bir deprem meydana gelmişti.
Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?

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