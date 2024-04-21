Giriş Tarihi: 21.04.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
15:50
Son Dakika Tokat’ta 4,1 Büyüklüğünde Deprem! Az önce Tokat’ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Son dakika deprem haberine göre merkez üssü Tokat Turhal olan bir deprem meydana geldi. 18 Nisan'da büyüklüğü 5,6 ve 4,4 olan depremler yaşanan şehirde yeni bir sarsıntı yaşandı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntıya ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli tarafından paylaşıldı. İşte, az önce Tokat'ta deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç gibi sorularla incelenen sarsıntıya ilişkin detaylar...