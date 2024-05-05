Giriş Tarihi: 05.05.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
23:13
SON DAKİKA VAN DEPREM! 5 Mayıs 2024 Kandilli ve AFAD listesi ile Van’da deprem mi oldu, şiddeti ve derinliği kaç?
Son dakika Van'da hissedilen deprem haberi geldi. Sağlamtaş merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. Bu noktada ''Az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arayanlar araştırmalara başladılar. Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları