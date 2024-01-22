Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:56
SON DAKİKA VAN DEPREM: AFAD ve Kandilli Rasathanesi paylaştı! 22 Ocak şimdi Van'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Son dakika deprem haberi… Sabahın erken saatlerinde Van sarsıntı ile güne başladı. Saray merkez üssünde meydana gelen sallantıyı Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetti. Şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgileri belli olan depremle ilgili araştırmalar sürüyor. Peki; 22 Ocak 2024 az önce Van'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…