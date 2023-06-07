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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:39 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 18:39

SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

Son dakika yeni meclis başkanı seçimi sonuçları merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem yeni başkanı için seçime giriyor. TBMM 28. dönem yeni meclis başkanın için yapılan ilk iki oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura kaldı. Numan Kurtulmuş, Tekin Bingöl ve Cihan Paçacı meclis başkanı olmak için aday olurken yeni meclis başkanı kim oldu, seçildi mi soruları merak ediliyor. İşte, TBMM başkanı kim oldu sorusunun cevabı…

SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

Son dakika: TBMM, 28. Dönem için yeni başkanını bugün seçiyor. Ak Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş olurken CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti ise Cihan Paçacı'yı aday olarak seçime soktu. Mecliste yapılan ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni dönem meclis başkanı seçilemedi ve üçüncü tur oylamaya gidildi. Bu noktada yeni meclis başkanı kim oldu, seçildi mi soruları yanıt arıyor. İşte, TBMM başkan seçimi ile yeni meclis başkanı kim oldu soruları hakkında merak edilenler…

SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

TBMM MECLİS BAŞKANI ADAYLARI KİMLER?

Cumhur İttifakı'nın adayı: Numan Kurtulmuş

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28.Dönem Başkanı olmak için aday oldu. Kurtulmuş'u, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşları destekleme kararı aldı. Kurtulmuş, diğer partilere de nezaket ve destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un ziyaret etmediği tek parti HDP oldu.

CHP'nin adayı Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı oldu. Gruplar, kendi adaylarını destekleyecek.

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SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

TBMM Başkanlığı için, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve HDP de aday çıkaran partiler arasında yer aldı. DEVA'nın adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nin adayı ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun. TİP, tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ı desteklerken, HDP'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç...

SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

MECLİS BAŞKANI BELLİ OLDU MU?

İlk iki turda 400 oya ulaşılamadı
TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci ve ikinci turda tur oylamalarında 586 milletvekili oy kullandı. Meclis'teki oylamada ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadı, üçüncü tur oylamaya geçildi. İlk turda AK Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş 317, CHP'nin adayı Tekin Bingöl 131, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı 42 oy aldı. İkinci turda Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 131, Tülay Hat,moğulları Oruç 51, Cihan Paçacı 41 oy aldı.

SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek.

Adaylardan birinin ilk 2 turda seçilebilmesi için 400 milletvekilinin oyu gerekecek. İlk 2 turda 400 oyu bulunamazsa 3'üncü tur oylamaya geçilecek. Bu turda salt çoğunluk olan 301 oy Meclis Başkanı seçilmesi için yeterli olacak.

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