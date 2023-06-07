SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?

Son dakika: TBMM, 28. Dönem için yeni başkanını bugün seçiyor. Ak Parti ve MHP'nin adayı Numan Kurtulmuş olurken CHP Tekin Bingöl'ü, İyi Parti ise Cihan Paçacı'yı aday olarak seçime soktu. Mecliste yapılan ilk iki turda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yeni dönem meclis başkanı seçilemedi ve üçüncü tur oylamaya gidildi. Bu noktada yeni meclis başkanı kim oldu, seçildi mi soruları yanıt arıyor. İşte, TBMM başkan seçimi ile yeni meclis başkanı kim oldu soruları hakkında merak edilenler…