Giriş Tarihi: 07.06.2023 18:39
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
18:39
SON DAKİKA: Yeni Meclis Başkanı Seçimi: Meclis Başkanı kim oldu, seçildi mi? TBMM başkanı kim oldu?
Son dakika yeni meclis başkanı seçimi sonuçları merak ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem yeni başkanı için seçime giriyor. TBMM 28. dönem yeni meclis başkanın için yapılan ilk iki oylamada salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim üçüncü tura kaldı. Numan Kurtulmuş, Tekin Bingöl ve Cihan Paçacı meclis başkanı olmak için aday olurken yeni meclis başkanı kim oldu, seçildi mi soruları merak ediliyor. İşte, TBMM başkanı kim oldu sorusunun cevabı…