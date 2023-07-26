Son Dakika: Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Giriş Tarihi: 26.07.2023 02:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 02:06

Gelen son dakika haberine göre; tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü aktörün menajeri Tümay Özokur duyurdu. Sanat camiasının acı kaybı sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Gelen haber sonrası Yeşilçam'ın duayen oyuncusu ile ilgili olarak "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, vefat mı etti, hastalığı neydi?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte, Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatı ve biyografisi…