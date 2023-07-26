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Haberler Fotohaber Son Dakika: Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 02:06 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 02:06

Son Dakika: Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Gelen son dakika haberine göre; tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda hayatını kaybetti. Acı haberi, ünlü aktörün menajeri Tümay Özokur duyurdu. Sanat camiasının acı kaybı sevenlerini yasa boğdu. Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Gelen haber sonrası Yeşilçam'ın duayen oyuncusu ile ilgili olarak "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, vefat mı etti, hastalığı neydi?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte, Yeşilçam'ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatı ve biyografisi…

SON DAKİKA HABERİ: Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Menajeri Tümay Özokur, usta aktörün hayatını kaybettiğini duyurdu. Film-San Vakfı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Oyuncu Yılmaz Gruda'ya Allahtan Rahmet, Ailesine ve Sevenlerine Başsağlığı Diliyoruz…" ifadelerine yer verdi. Yeşilçam'ın duayen oyuncusunun acı haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Son dakika gelen haber sonrası "Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte hayatını kaybeden Yılmaz Gruda hakkında detaylar...

SON DAKİKA HABERİ: Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

SON DAKİKA: YILMAZ GRUDA HAYATINI KAYBETTİ!

Son dakika: Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'dan bugün acı haber geldi. Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Acı haberi menajeri Tümay Özokur duyurdu.

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SON DAKİKA HABERİ: Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Ahmet Yılmaz Gruda, 14 Temmuz 1930 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babasının adı Hasan, annesinin adı Emine Mediha'dır. İlkokulu İstanbul 12. İlkokulu'nda okudu. 5.sınıftayken Ankara'ya göç eden Yılmaz Gruda, ticaretle uğraşan babasının yanında büyüdü.

Ankara Ticaret Lisesi'ndeki eğitim sürecini yarıda bırakarak banka memuru olan Yılmaz Gruda, daha sonra İstanbul'da Yeni Sabah gazetesinde muhasebecilik yaptı. 1954 yılında istifa ederek Tiyatro Derneği Cep Tiyatrosu'nda 1955-1956 yıllarında iki sezon sahneye çıktı.

SON DAKİKA HABERİ: Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Daha sonra da Küçük Sahne, Dormen Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara Meydan Sahnesi, Ulvi Uraz, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner gibi topluluklarda oynadı.

Bu dönemde rol aldığı oyunlar arasında Eugene O'Neill'den Karaağaçlar Altında (1957), Brandon Thomas' tan Teyzesi (1957), Bevan-Trzcinski'den Kamp 17 (1957), Macchiavelli'den Aşk Otu (1958), Turgut Özakman'dan Duvarların Ötesi (1959), Nikolay Vasilyeviç Gogol'den Müfettiş (1959), Refik Erduran'dan İkinci Baskı (1961), Alec Coppell'dan Gazebo (1961), Haldun Taner'den Günün Adamı (1961), Agatha Christie'den Fare Kapanı (1962), Peter Ustinov'dan Romanoffla Jülyet (1962) sayılabilir.

1950'li yıllarda yazdığı şiirleri çeşitli dergilerde yayımlandı. Muammer Karaca tiyatrosunu yönetti.

SON DAKİKA HABERİ: Yeşilçam’ın duayen oyuncusu Yılmaz Gruda hayatını kaybetti! Yılmaz Gruda kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

Televizyon, Kabare, Film, Radyo oyuncusu, Genel Sanat Yönetmeni, Öğretim Görevlisi,Tiyatro Yönetmeni, Rejisör, Çağdaş Meddah, Gazeteci, Yazar, Araştırmacı, Şair, Çevirimci, Muhasip, Reklam Metni Yazarlığı gibi işlerde çalıştı. Aynı zamanda Attila İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir.

Sinema ve dizi filmlerde rol alan ve tiyatro oyunları da yazıp, çeviriler yapan Yılmaz Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Anton Çehov etkisi açıkça görülür.

Tek kişilik gösterilerinde geleneksel Türk tiyatrosundan esinlendiği bir oyunculuk anlayışı ortaya koymuştur. Edebiyat alanında kendine özgü şiirleriyle dikkati çekmiştir.

İlk Şiiri (Memoya Mektup), Yağmur Ve Toprak Dergisi'nde yayınlandı (1945). Kaynak, Mavi, Yeni Ufuklar, Dost, Yeditepe, Şayet, Varlık, Kitaplık, Yücel, Şairler Yaprağı, Şimdilik,Varan, Yelken, Vatan Sanat Eki, Tanin, Oluşum, Soyut, Vatan gibi gazete ve dergilerde yazıları ve şiirleri yayınlandı.

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