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Haberler Fotohaber Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:35 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 14:44

Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK son dakika açıklaması ile lisans ve lisansüstü bursları artırıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursları 2024 yılında yükseldi. Böylece YÖK destek bursları kapsamında sağlanan en düşük burs ücreti 3 bin TL'ye ulaştı. Peki, 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika YÖK açıklaması ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinin alacağı burs miktarları…

Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK bursları son dakika açıklaması ile artış yaşadı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre lisans ve lisansüstü öğrencilerine sağlanan YÖK Doktora Bursu ve YÖK Lisans Destek Bursu arttı. Bu gelişme sonrası söz konusu destek burslarından yararlanan binlerce öğrenci, 2024 YÖK bursları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte son dakika YÖK açıklaması ile güncel YÖK destek bursları yeni zamlı tutarları!

Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: YÖK'TEN BURSLARA ZAM!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını bildirdi.

Yükseköğretim Kurulu, öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla sağladığı bursları 2024 Nisan ayından geçerli olmak üzere üst sınırdan artırdı.

Buna göre, 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye, çalışmayan öğrenciler için ise 7500 TL'den 12 bin TL'ye yükseltildi.

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Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre,

"100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye , çalışanlar için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.

Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK LİSANS DESTEK BURSU KAÇ TL OLDU?

Ayrıca YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen "YÖK Lisans Destek Bursu" 1875 TL'den 3 bin TL'ye, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) bursu 2 bin TL'den 3 bin TL'ye yükseltildi.

Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurulu bursu için başvurular https://yoksis.yok.gov.tr/burslar adresi üzerinden alınıyor.

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