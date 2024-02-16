Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:44
Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?
YÖK son dakika açıklaması ile lisans ve lisansüstü bursları artırıldı. Yükseköğretim Kurulu tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen destek bursları 2024 yılında yükseldi. Böylece YÖK destek bursları kapsamında sağlanan en düşük burs ücreti 3 bin TL'ye ulaştı. Peki, 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika YÖK açıklaması ile lisans ve lisansüstü öğrencilerinin alacağı burs miktarları…