Son Dakika YÖK açıklaması: Lisans ve lisansüstü burs miktarları artırıldı! 2024 YÖK bursları ne kadar oldu, kaç TL?

YÖK DOKTORA BURSU NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

"100/2000 YÖK Doktora Bursu", öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK tarafından destekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre,

"100/2000 YÖK Doktora Bursu" bir işte çalışmayan öğrenciler için 7 bin 500 TL'den 12 bin TL'ye , çalışanlar için 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi.