Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

En Güzel Sonbahar Sözleri

Mevsim sonbahar ise en güzel, sıcacık yaz günleri geride kalmış ve önümüzde uzun bir kış var demektir. Belki de bu yüzden hareketli ve sıcak yaz günlerini geride bırakmayı ve kışa hazırlanmayı çağrıştırdığı için sonbahar mevsimi biraz hüzünlü duygulara kapı açıyor. Herkes sonbaharla ilgili sözler söyler ama şairlerin sonbahar sözleri hissettiğimiz karmaşık duyguları aktarabilmek için en güzel aracılardır.

"Şimdilerde altından geçtiğim bütün ağaçlar yapraklarını döküyor. Havada hazan var, yüreğimde hüzün..." Ve bu dizelerde Cemal Süreya sonbahar sözleri hüzünle kucaklaşır.

"Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan... Bahaneydi sonbahar…" Necip Fazıl Kısakürek ne güzelde dile getirmiş hüznü sonbahar sözleri ile…