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Haberler Fotohaber Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler
Giriş Tarihi: 01.11.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 14:33

Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

Sonbahar ile ilgili sözler bu mevsimin bize hissettirdiği duyguları anlatmak için en güzel seçeneklerdir. Sonbahar mevsimi, kimi zaman aşkı, huzuru, sessizliği ve dinginliği çağrıştırsa da kimi zaman da ayrılıkları ve hüznü hatırlatır. Şairlerin sonbahar sözleri, doğanın tüm canlılığını yavaş yavaş kaybedip, yaşamın kahverenginin hakimiyetine kapıldığını en güzel mısralarla anlatır. Aslında bu bir bitiş değil yepyeni bir hayatın başlangıcı için hazırlıktır. Bu döngünün güzelliğini ise en güzel şekilde sonbahar sözleri anlatabilir.

Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

Sonbahar sözleri, dört bir yanın sarı ve turuncua renklere bezendiği bu mevsimin hissettirdiklerinden oluşur. Sonbahar mevsiminin herkes üzerinde farklı farklı etkileri oluyor. Sonbaharla ilgili sözler ise bu etkilerin yansımaları olarak karşımıza çıkıyor. Yağmurlu bir günde pencereden dışarıyı izlerken sıcacık evinizde havanın romantizmine kapılabilirsiniz. Ya da gökyüzünün griliği sizi yalnız kalmış hissettirebilir. İşte bu yüzden bu mevsimin etkilerini en iyi şairlerin sonbahar sözleri anlatabilmiştir. Sonbahar bitişleri simgelediği için sonbahar ile ilgili sözler de biraz hüzünlü ve buruk duyguları yansıtıyor. Bu içeriğimizde derlediğimiz sonbaharla ilgili sözler size neler hissettirecek?

Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

En Güzel Sonbahar Sözleri

Mevsim sonbahar ise en güzel, sıcacık yaz günleri geride kalmış ve önümüzde uzun bir kış var demektir. Belki de bu yüzden hareketli ve sıcak yaz günlerini geride bırakmayı ve kışa hazırlanmayı çağrıştırdığı için sonbahar mevsimi biraz hüzünlü duygulara kapı açıyor. Herkes sonbaharla ilgili sözler söyler ama şairlerin sonbahar sözleri hissettiğimiz karmaşık duyguları aktarabilmek için en güzel aracılardır.

"Şimdilerde altından geçtiğim bütün ağaçlar yapraklarını döküyor. Havada hazan var, yüreğimde hüzün..." Ve bu dizelerde Cemal Süreya sonbahar sözleri hüzünle kucaklaşır.

"Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan... Bahaneydi sonbahar…" Necip Fazıl Kısakürek ne güzelde dile getirmiş hüznü sonbahar sözleri ile…

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Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

Cemal Süreya Sonbahar Sözleri

Bu yazımızda sonbahar mevsiminin hissettirdiği duyguları, düşünceleri en güzel sonbahar sözleri ve sonbaharla ilgili şiirleri sizlere aktaracağız. Sonbahar için yazılmış hüzünlü, yağmur kokulu, romantik ve etkileyici sonbahar sözleri, sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz sonbahar ile ilgili güzel, duygusal ve anlamlı sözleri sizler için hazırladık.

Şimdilerde altından geçtiğim bütün ağaçlar yapraklarını döküyor. Havada hazan var, yüreğimde hüzün...

- Cemal Süreya

Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla. Eylül'ü konuşalım...

- Cemal Süreya

Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

Necip Fazıl Kısakürek Sonbahar Sözleri

Necip Fazıl Kısakürek'in Sonbahar şiiri hepimizin zihinlerine derinden işlemiş sonbaharı en güzel anlatan eserlerden birisidir. Sonbaharla ilgili sözler denildiğinde herkesin aklına gelecek şiirlerin başında gelir.

Aslında yaprak sıkılmıştı ağaçtan.

Bahaneydi son bahar.

Gelmişti ayrılık vakti.

Bir göz yaşı damlası gibi,

Damlayıp gidiyordum uzaklara.

Son baharda bahanem oldu işte.

Sarılmıştım rüzgara gidiyordum buralardan uzaklar.

Yine yazı bekler oldum bir ümit.

Yeniden senle açarız diye,

Belki yeniden doğarız dağlar ardından doğan güneşle diye.

Yaz geldi bahar geldi ama sen gelmez oldun beklerim ben yine.

Bu yaz öbür yaz belki bir ömür.

Beklerim ben seni bir daha bulabilme ümidi ile beklerim ben.

Mezarıma geleceğini bilsem hiç düşünmeden ölürüm ben…

- Necip Fazıl Kısakürek

Sonbahar Sözleri - Hüzünlü, Yağmur Kokulu, Romantik ve Etkileyici Sonbahar ile İlgili Sözler

Ünlü Şairlerin Sonbahar Sözleri

Şairlerin sonbahar sözleri her zaman duygularımıza tercüman olmuştur. Hislerimizi ve düşüncelerimizi anlatabilmek için bu mısralara başvurmak kendimizi ifade edebilmenin güzel yollarından biri.

Itır saksısında artan koku, denizlerde uğultular ve işte dolgun bulutları ve akıllı toprağıyla sonbahar...

- Nazım Hikmet Ran

Sonbahar gelmişti: her şeyin renk değiştirip öleceği narin, serin mevsim.

- Knut Hamsun

En sevdiğim mevsime geldik... Yapraklar sararacak, gök gürültülü yağmurlar yağacak. Sonbahar, hüzündür; hüzün ise, ben demektir.

- Özdemir Asaf

Sonbaharda çiçeklerden bahsetmek iyi gelir. İnsanın içini ilkbahardaymış gibi ümitle doldurur.

- Paulo Coelho

Kavgayı, bir yaprağın üzerine yazmak isterdim; sonbahar gelsin yaprak dökülsün diye...

Öfkeyi, bir bulutun üzerine yazmak isterdim; yağmur yağsın bulut yok olsun diye...

- Yılmaz Güney

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