Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:54
Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game 2. sezon onayını aldı. Yeni sezon, üç yılın ardından geliyor. Kore yapımı dizi tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerek popüler olmayı başarmıştı. Dizinin sevenlerini mutlu edecek müjdeli haber geldi. Netflix, hissedarlara gönderdiği bir e-postada "Squid Game 2. sezon ne zaman?" sorusuna cevap vermiş oldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…