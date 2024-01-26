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Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:54

Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game 2. sezon onayını aldı. Yeni sezon, üç yılın ardından geliyor. Kore yapımı dizi tüm dünyada dikkatleri üzerine çekerek popüler olmayı başarmıştı. Dizinin sevenlerini mutlu edecek müjdeli haber geldi. Netflix, hissedarlara gönderdiği bir e-postada "Squid Game 2. sezon ne zaman?" sorusuna cevap vermiş oldu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar…

Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Distopik gerilim dizisi Squid Game, Eylül 2021'de ekranlarımıza girmesinin ardından kısa sürede Netflix'in 90 ülkede bir numaralı "mutlaka izlenmesi gereken" dizisi ve yayın platformunda İngilizce dışındaki en başarılı dizisi olmayı başardı. Squid Game yeni sezon resmileşti, ikinci sezon yolda. Peki Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, yeni sezona dairtüm gelişmeler...

Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Dong-hyuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Squid Game"in dokuz bölümlük ilk sezonu 2021'de gösterime girmişti. Zayıf rakipler arasında 45,6 milyar ₩ kazanmak için yapılan ölümcül bir yarışmayı konu alan drama, Netflix için tüm zamanların en büyük başarısı olmuş ve 14 Emmy'ye aday gösterilmişti. En iyi drama dizisi de dahil olmak üzere (İngilizce olmayan bir dizi için bir ilk), altı ödül kazandı.

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Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Dizinin ikinci sezonunun olup olmayacağına dair aylarca süren spekülasyonların ardından Netflix, Ocak 2022'de 2. Sezon ile devam edeceğini doğrulanmıştı. Netflix CEO'su Ted Sarandos, bir analist görüşmesi sırasında şunları söyledi: "Kesinlikle. 'Kalamar Oyunu' evreni daha yeni başladı."

Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

'SQUİD GAME'İN 2. SEZONU 2024'TE NETFLİX'TE YAYINLANACAK!

Uzun zamandır beklenen " Squid Game " Sezon 2'nin bu yılın sonlarında prömiyeri yapılacak.

Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Şirket, 2024 yılı hedeflerine dair hissedarlara gönderdiği bir e-postada, önceki yılki oyuncu grevlerinin etkisinin halen sürmesine rağmen büyük hedefleri olduğunu açıkladı. Bu hedefler arasında Squid Game 2. sezonunun yayınlanması olduğu da görüldü. Buna göre yeni bölümler, bu sene içerisinde seyirciye sunulacak.

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