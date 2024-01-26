Squid Game 2. sezonu için müjde geldi! Geri dönüyor! Squid Game 2. sezon ne zaman?

Dong-hyuk'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Squid Game"in dokuz bölümlük ilk sezonu 2021'de gösterime girmişti. Zayıf rakipler arasında 45,6 milyar ₩ kazanmak için yapılan ölümcül bir yarışmayı konu alan drama, Netflix için tüm zamanların en büyük başarısı olmuş ve 14 Emmy'ye aday gösterilmişti. En iyi drama dizisi de dahil olmak üzere (İngilizce olmayan bir dizi için bir ilk), altı ödül kazandı.