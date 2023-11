Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:15

Squid Game: The Challenge, Güney Kore draması Squid Game dizisine dayanan, bir realite yarışmasıdır. On bölümlük yarışma, bağımsız televizyon yapım şirketleri Studio Lambert ve Garden arasındaki bir işbirliğinden oluşuyor ve fiziksel prodüksiyonu Studio Lambert yönetiyor. Squid Game dizisinin 2. Sezonu beklenirken, yarışmasının yayınlanacak olması izleyicilere Squid Game gerçek mi oluyor sorusunu akıllara getirdi. Peki, Squid Game: The Challenge nedir, ne zaman yayımlanacak? İşte, Squid Game: The Challenge hakkında tüm ayrıntılar...