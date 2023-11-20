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Haberler Fotohaber Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?
Giriş Tarihi: 20.11.2023 15:15 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023 15:15

Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

Squid Game: The Challenge, Güney Kore draması Squid Game dizisine dayanan, bir realite yarışmasıdır. On bölümlük yarışma, bağımsız televizyon yapım şirketleri Studio Lambert ve Garden arasındaki bir işbirliğinden oluşuyor ve fiziksel prodüksiyonu Studio Lambert yönetiyor. Squid Game dizisinin 2. Sezonu beklenirken, yarışmasının yayınlanacak olması izleyicilere Squid Game gerçek mi oluyor sorusunu akıllara getirdi. Peki, Squid Game: The Challenge nedir, ne zaman yayımlanacak? İşte, Squid Game: The Challenge hakkında tüm ayrıntılar...

Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

Squid Game'e dayanan, "The Challenge" bir realite yarışması olarak netflix platformunda yayımlanacak. Squid Game dizisinin ilk sezonunu izleyenler "oyunlar gerçeğe dönüşürse neler olur" düşüncesinden yola çıkılarak ortaya çıkan yarışmada, oyunlar ve yarışmacılar gerçek olacak. Peki, Netflix Squid Game: The Challenge nedir? Netflix Squid Game: The Challenge oyuncuları gerçek kişiler mi, oyuncu mu?

Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

SQUİD GAME: THE CHALLENGE BAŞLIYOR!

Dört yüz elli altı oyuncu, realite televizyonu ve yarışma programı tarihindeki en büyük tek para ödülü olan 4,56 milyon $'ı kazanmak için yarışıyor. Squid Game: The Challenge'da her oyuncu kendi sınırlarını zorluyor ve kazanmak için ne kadar ileri gidebileceklerini kendilerine sormaya zorlanıyor.

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Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

Squid Game: The Challenge başvuruları Haziran 2022'de YouTube'da yayınlanan duyuru videosuyla başladı . Netflix dünyanın dört bir yanından yarışmacı aradı ancak İngilizce konuşma zorunluluğu kıldı. Eylül 2022'de son bir yayın çağrısı yapan şirket, 456 gerçek oyuncuyla realite TV tarihindeki en büyük oyuncu kadrosuna sahip olduğunu iddia ediyor.

SQUİD OYUNLARI THE CHALLENGE GERÇEK Mİ?

Squid Game'i izleyen çoğu insanın, oyunlar gerçeğe dönüşürse neler olacağını hayal ediyordu ve Netflix'te Squid Game: The Challenge adlı gerçek bir reality şov haline geldi ve 456 gerçek kişi yarışmaya katıldı.

Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

SQUİD GAME: THE CHALLENGE NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler Ocak 2023'te Birleşik Krallık'taki iki stüdyoda , Bedford'daki Cardington Stüdyolarında ve Londra, Barking'deki altı dev ses sahnede başladı.

Gösteriyi çekerken meydana gelen gerçek hayattaki yaralanmaları tedavi etmek için ambulansların çağrıldığına dair raporlar ortaya çıktı. Netflix, yaralanmaların hafif tıbbi durumlar olduğunu ve oyuncuların ve ekibin sağlık ve güvenliğini önemsediklerini belirten raporların ciddiyetini yalanladı. Yerel ambulans servisi de stüdyolara çağrılmadığını belirtti. Britanya Sağlık ve Güvenlik İdaresi, bu şikayetlerin ardından üretimi değerlendirdi ve üzerinde işlem yapılabilecek herhangi bir sorun bulamadı.

Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

NETFLİX SQUİD GAME: THE CHALLENGE NE ZAMAN?

Squid Game: The Challenge'ın 22 Kasım 2023'te Netflix platformunda izleyiciyle buluşacak!

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