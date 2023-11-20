Squid Game: The Challenge BAŞLIYOR! 👍 Netflix Squid Game: The Challenge nedir, gerçek mi, oyuncuları kim?

Squid Game: The Challenge başvuruları Haziran 2022'de YouTube'da yayınlanan duyuru videosuyla başladı . Netflix dünyanın dört bir yanından yarışmacı aradı ancak İngilizce konuşma zorunluluğu kıldı. Eylül 2022'de son bir yayın çağrısı yapan şirket, 456 gerçek oyuncuyla realite TV tarihindeki en büyük oyuncu kadrosuna sahip olduğunu iddia ediyor.

SQUİD OYUNLARI THE CHALLENGE GERÇEK Mİ?

Squid Game'i izleyen çoğu insanın, oyunlar gerçeğe dönüşürse neler olacağını hayal ediyordu ve Netflix'te Squid Game: The Challenge adlı gerçek bir reality şov haline geldi ve 456 gerçek kişi yarışmaya katıldı.