Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:39

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

Son dakika Starbucks zam haberi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada dolaşan Starbucks menüsünde fiyatların normalden fazla olması sebebiyle zam araştırmaları hız kazandı. Ocak ayında gelen zamla birlikte Küçük boy filtre kahve fiyatı 32 TL'ye yükselmişti. Bu noktada "Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu 2023?" sorusu yanıt aramakta. Dünya genelinde kahve fiyatlarının kuraklık yüzünden artması sonucu kahve zincirinde fiyatlarda yükseliş gözükmüştü. Peki, Starbucks'a zam geldi mi, gerçek mi? Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte detaylar