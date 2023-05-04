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Haberler Fotohaber Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 10:39

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

Son dakika Starbucks zam haberi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Sosyal medyada dolaşan Starbucks menüsünde fiyatların normalden fazla olması sebebiyle zam araştırmaları hız kazandı. Ocak ayında gelen zamla birlikte Küçük boy filtre kahve fiyatı 32 TL'ye yükselmişti. Bu noktada "Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu 2023?" sorusu yanıt aramakta. Dünya genelinde kahve fiyatlarının kuraklık yüzünden artması sonucu kahve zincirinde fiyatlarda yükseliş gözükmüştü. Peki, Starbucks'a zam geldi mi, gerçek mi? Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte detaylar

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

Starbucks'a zam mı geldi, kahve fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt aramakta. Ocak zammıyla birlikte filtre kahve fiyatı 32 TL'ye çıkarken; geldiği varsayılan zamla birlikte fiyatları 39 TL'ye çıkmış oluyor. Bu noktada Starbucks menü kahve fiyatları araştırmasıyla tüketiciler favori ürünlerinin yeni fiyatlarını merak etmekte. İşte konu hakkında detaylar.

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

STARBUCK'A ZAM MI GELDİ?

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda Starbucks menü fiyatlarının olduğundan daha pahalı olduğu görülüyor. Filtre kahve küçük boy 32 TL'den 39 TL'ye yükselirken; Americano'nun fiyatı 35 TL'den 42 TL'ye yükselmiş durumda. Konu hakkında Starbucks'tan bir açıklama gelmiş değil.

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Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

STARBUCKS KAHVE FİYATLARI OCAK 2023

Küçük boy filtre kahve fiyatı: 32.00 TL

Orta boy filtre kahve fiyatı: 36.00 TL

Büyük boy filtre kahve fiyatı: 41.00 TL

Venti (büyük) Iced Cappuccino fiyatı: 50.00 TL

Americano küçük boy kahve fiyatı: 35.00 TL

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

Küçük boy Caffe Latte: 39.00 TL

Orta boy Caffe Latte: 45.00 TL

Büyük boy Caffe Latte: 50.00 TL

Hot Chocolate küçük boy fiyatı: 48.00 TL

Hot Chocolate orta boy fiyatı: 54.00 TL

Hot Chocolate büyük boy fiyatı: 60.00 TL

Starbucks’a zam mı geldi, gerçek mi? 2023 Starbucks kahve fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, zam var mı?

Caffe Mocha küçük boy fiyatı: 53.00 TL

Caffe Mocha orta boy fiyatı: 61.00 TL

Caffe Mocha büyük boy fiyatı: 67.00 TL

Türk çayı küçük boy fiyatı: 18.00 TL

Türk çayı büyük boy fiyatı: 22.00 TL

Türk kahvesi: 28 lira

Duble Türk kahvesi: 32 lira

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