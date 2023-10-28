Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? Elon Musk'a 'Starlinkleri Gazze'ye gönder' çağrısı! SpaceX uydusu Starlink özellikleri neler?

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem olarak biliniyor.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. 2020 yılında başlatılan projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. SpaceX firması ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da planlamaktadır.