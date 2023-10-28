Starlink uydusu nedir, ne işe yarar? Elon Musk'a 'Starlinkleri Gazze'ye gönder' çağrısı! SpaceX uydusu Starlink özellikleri neler?

Starlink uydusu nedir, ne işe yarar soruları gündemdeki yerini aldı. İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. İşgalci İsrail'in, bu gece yarısı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı şiddetli bombardıman devam ediyor. Filistin Telekomünikasyon Şirketi, yoğun saldırılar nedeniyle sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerinin tamamen kesildiğini duyurdu. Bu noktada sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk'a çağrı yaptı. ''Gazze'ye Starlink'' etiketi dünya gündemine birinci sıradan girdi. Peki, SpaceX uydusu Starlink özellikleri neler, nasıl çalışır, amacı nedir? İşte, Starlink uyduları hakkında detaylı bilgiler…