Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:12

Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan üniversite, Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ve D 685 kara yolunun iki tarafında Doğu Yerleşkesi ile Batı Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları listesi.