Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan üniversite, Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ve D 685 kara yolunun iki tarafında Doğu Yerleşkesi ile Batı Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları listesi.
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|18.399
15.128
14.200
13.434
|498,70736
442,92454
502,28169
482,07632
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|33.762
28.889
27.200
24.488
|477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|51.196
43.805
41.600
40.489
|456,20644
399,66003
465,12433
433,63740
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|73.871
93.618
106.000
130.558
|431,05796
348,54371
392,78509
334,54416
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|88.881
80.081
76.100
93.427
|415,86885
360,77793
425,22495
366,93677
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Tıp Fakültesi
|Tıp
(6 Yıllık)
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|18.399
15.128
14.200
13.434
|498,70736
442,92454
502,28169
482,07632
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi
|Diş Hekimliği
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|33.762
28.889
27.200
24.488
|477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|51.196
43.805
41.600
40.489
|456,20644
399,66003
465,12433
433,63740
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|73.871
93.618
106.000
130.558
|431,05796
348,54371
392,78509
334,54416
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|88.881
80.081
76.100
93.427
|415,86885
360,77793
425,22495
366,93677
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|95.548
128.094
148.000
175.263
|409,66364
321,66347
357,40966
306,85835
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|150.910
176.277
178.000
183.807
|365,45249
293,36377
337,40463
302,49671
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Hemşirelik
(4 Yıllık)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|158.065
153.747
153.000
163.818
|360,68486
305,51803
353,65037
313,06934
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
75+2
60+2
60+2
|82
77
62
62
|171.097
195.653
186.000
198.061
|352,83169
284,15715
332,89381
295,83991
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Ebelik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
70+2
70+2
70+2
|62
72
72
72
|214.683
209.334
213.000
225.236
|330,30864
278,20438
318,36188
284,54934
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|215.202
249.157
244.000
243.390
|330,08014
263,13929
304,16085
277,95364
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
40+1
40+1
|77
77
41
41
|224.336
248.766
223.000
234.303
|325,99409
263,27176
313,34292
281,15830
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Mimarlık
(4 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|227.946
204.224
165.000
148.127
|324,44573
280,35723
345,40412
322,49612
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|247.444
261.963
236.000
222.374
|316,43930
258,97407
307,71204
285,66277
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|256.399
245.418
245.000
288.213
|312,91874
264,43915
303,53047
263,81955
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
90+3
|82
82
82
93
|263.488
277.849
225.000
174.750
|310,30884
254,09188
312,62351
307,13571
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
30
17
13
|279.630
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|304,64648
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
30+1
40+1
|10
9
12
7
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
15+1
10+1
—
|21
15
11
—
|293.344
Dolmadı
283.000
—
|300,06262
Dolmadı
289,11673
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|30+1
30+1
60+2
60+2
|23
13
19
51
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
100+3
100+3
|23
29
45
96
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi
|Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
100+3
|57
29
93
103
|Dolmadı
Dolmadı
284.000
277.724
|Dolmadı
Dolmadı
288,51807
266,86925
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Matematik
(4 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|309.958
340.973
315.000
309.718
|294,87815
237,52071
278,05927
258,04047
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Kimya
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
20+1
20+1
|26
26
21
21
|342.506
372.296
371.000
390.139
|285,53705
229,09288
262,33614
240,26281
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İstatistik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
20
21
21
|353.528
Dolmadı
428.000
463.752
|282,62091
Dolmadı
249,37037
225,16784
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Biyoloji
(4 Yıllık)
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|26
10
26
26
|397.037
Dolmadı
393.000
385.743
|272,26546
Dolmadı
257,18861
241,10573
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Fizik
(4 Yıllık)
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
1
21
21
|443.977
Dolmadı
455.000
464.081
|262,71789
Dolmadı
244,04101
225,04619
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
23
72
72
|477.313
Dolmadı
420.000
422.280
|256,81168
Dolmadı
251,10003
234,33889
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi
|Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
7
72
72
|571.909
Dolmadı
433.000
375.876
|243,14987
Dolmadı
248,39586
243,06899
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|18.501
16.449
14.000
15.145
|415,98788
385,79893
405,90667
398,70974
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|30.511
28.326
22.900
23.344
|381,36179
347,20211
374,31938
367,56593
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Arapça Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|DİL
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|57.950
44.984
40.100
48.116
|311,16664
295,29638
317,36982
290,61007
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Hukuk Fakültesi
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|220+6
220+6
200+5
200+5
|226
226
205
205
|44.760
55.776
21.000
30.427
|407,68374
344,55800
414,67326
395,05744
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|110.990
110.822
66.500
66.467
|374,03307
315,46415
380,91346
366,96950
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|111.682
101.871
95.500
105.827
|373,73915
319,42947
366,32917
345,18816
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|378.544
352.700
281.000
233.155
|304,90776
254,36307
302,38358
300,53340
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|50+2
40+1
30+1
—
|52
41
31
—
|405.966
472.013
502.000
—
|300,60807
237,68752
261,10885
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|423.088
442.752
305.000
284.927
|298,05257
241,39807
296,74260
288,38868
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
65+2
|82
82
72
67
|551.975
557.377
460.000
391.217
|281,19461
225,07038
267,49579
268,77720
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
65+2
|82
51
72
67
|640.308
Dolmadı
548.000
527.955
|271,50004
Dolmadı
254,55302
250,08161
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
28
93
93
|679.010
Dolmadı
716.000
737.822
|267,62880
Dolmadı
234,56408
228,10165
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
90+3
120+3
|103
99
93
123
|685.443
Dolmadı
501.000
494.903
|266,99361
Dolmadı
261,29908
254,16523
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
28
72
72
|694.883
Dolmadı
583.000
501.349
|266,09920
Dolmadı
250,09095
253,34444
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
80+2
110+3
|82
34
82
113
|758.251
Dolmadı
569.000
578.093
|260,18368
Dolmadı
251,81972
244,33906
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
38
72
72
|765.833
Dolmadı
581.000
506.847
|259,50699
Dolmadı
250,23128
252,64878
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
2
31
31
|773.712
Dolmadı
790.000
799.146
|258,80818
Dolmadı
227,23112
218,01550
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
11
62
62
|820.938
Dolmadı
727.000
737.977
|254,69602
Dolmadı
233,44810
228,08434
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
14
62
62
|834.205
Dolmadı
733.000
663.733
|253,57807
Dolmadı
232,76475
235,52594
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|80+2
80+2
70+2
65+2
|82
6
72
67
|861.901
Dolmadı
639.000
546.769
|251,27168
Dolmadı
243,15346
247,86170
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
7
41
41
|993.987
Dolmadı
781.000
809.733
|240,92073
Dolmadı
228,05591
212,42782
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
3
62
62
|998.507
Dolmadı
782.000
767.652
|240,58149
Dolmadı
227,94856
224,41306
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
5
41
29
|1.008.227
Dolmadı
928.000
Dolmadı
|239,85218
Dolmadı
214,98417
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Ekonometri
(4 Yıllık)
|EA
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
1
41
31
|1.106.488
Dolmadı
843.000
819.784
|232,70918
Dolmadı
222,62401
204,41093
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)
|EA
|100+3
100+3
80+2
90+3
|103
4
82
93
|1.124.580
Dolmadı
723.000
716.987
|231,43250
Dolmadı
233,86561
230,28266
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
60+2
60+2
|52
52
62
62
|40.667
27.738
27.600
31.317
|383,73763
347,33962
377,49776
380,63910
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|77.069
63.993
50.100
64.559
|363,09433
320,94992
358,68395
358,52056
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|222.382
279.855
330.000
—
|321,64142
260,97903
277,24197
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|238.807
291.152
184.000
166.950
|318,47090
259,05380
307,28642
322,27444
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(4 Yıllık)
|SÖZ
|200+5
180+5
200+5
210+6
|205
185
205
216
|309.366
253.369
133.000
124.913
|306,59131
265,75505
321,89141
334,34578
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|334.911
388.318
243.000
217.264
|302,74047
244,46064
293,76569
310,38919
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
103
82
72
|340.761
342.782
253.000
237.440
|301,87368
250,96826
291,77777
306,16030
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
103
82
72
|395.713
347.139
286.000
284.454
|294,26316
250,32038
285,27734
297,07884
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
60+2
80+2
70+2
|62
62
82
72
|414.817
462.032
372.000
279.435
|291,80571
234,91232
270,03407
297,96973
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|419.016
448.067
337.000
294.748
|291,26150
236,68828
276,00515
295,21334
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
60+2
70+2
|41
41
62
72
|471.086
538.989
373.000
334.093
|284,85336
222,51810
269,85248
288,38570
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
20+0
—
—
|20
20
—
—
|537.670
540.445
—
—
|277,30819
222,10748
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
103
82
72
|561.893
514.014
415.000
362.036
|274,69146
227,58731
263,05192
283,84599
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|153+4
153+4
160+4
160+4
|157
94
164
164
|636.354
Dolmadı
224.000
200.251
|267,03595
Dolmadı
297,85369
314,18303
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
60+2
80+2
70+2
|41
26
82
72
|652.706
Dolmadı
493.000
425.169
|265,41893
Dolmadı
251,49452
274,24693
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
101
82
72
|694.230
Dolmadı
396.000
343.758
|261,37183
Dolmadı
266,05414
286,80626
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi
|İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
17+0
—
—
|17
17
—
—
|765.686
493.896
—
—
|254,74524
230,67503
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
103
82
72
|811.218
559.410
435.000
417.876
|250,66783
208,71396
260,03147
275,30429
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
49
72
72
|972.263
Dolmadı
592.000
513.216
|236,58074
Dolmadı
237,93231
262,04311
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi
|Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|100+3
100+3
80+2
70+2
|103
25
82
72
|1.099.519
Dolmadı
548.000
472.045
|225,30930
Dolmadı
243,79348
267,59630
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Anestezi
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|347,40183
292,87222
|409.952
402.714
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|342,13328
297,35292
|442.301
374.915
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|331,58411
286,60221
|514.754
445.148
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|328,66531
282,95454
|536.274
471.800
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|328,16905
279,58185
|540.138
498.095
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|326,76337
264,91184
|550.988
629.488
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|320,42615
270,11203
|602.658
579.691
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|318,01103
271,22003
|623.633
569.536
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|316,74768
268,87428
|634.964
591.106
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|311,91925
255,55689
|679.409
729.068
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|309,97653
262,75639
|697.866
651.121
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Fizyoterapi
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|306,97814
258,68293
|727.419
694.095
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|301,75946
252,34649
|781.756
766.082
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|301,66455
255,41282
|782.813
730.712
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|298,35898
249,10252
|818.543
804.303
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu
|Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|285,37671
237,00542
|971.885
946.399
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|281,29959
232,59986
|1.024.738
999.002
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)
|TYT
|85+3
80+2
|88
82
|267,70378
221,40357
|1.217.879
1.144.606
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|267,50640
217,74790
|1.220.808
1.193.420
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|251,99927
195,04593
|1.476.545
1.525.165
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)
|TYT
|90+3
80+2
|93
82
|251,06069
216,02256
|1.493.321
1.216.404