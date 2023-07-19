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Haberler Fotohaber Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 19.07.2023 01:10 Güncelleme Tarihi: 19.07.2023 01:12

Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen adaylar okul bünyesindeki bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Ispartalı 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in adını taşıyan üniversite, Isparta şehir merkezinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ve D 685 kara yolunun iki tarafında Doğu Yerleşkesi ile Batı Yerleşkesi olmak üzere iki yerleşkeye sahiptir. Her yıl binlerce öğrenci alan bu okulla ilgili olarak "2023 Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" soruları yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları listesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları araştırmaları sürüyor. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta'da 1992 yılında kurulan devlet üniversitesidir. Bu okulda eğitim almak isteyen kişiler "Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları, kontenjan listesi ve başarı sıralaması açıklandı mı, nasıl olacak?" sorularıyla okuldaki bölümlerin kaç puanla aldığını merak ediyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları listesi.

Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 18.399
15.128
14.200
13.434		 498,70736
442,92454
502,28169
482,07632
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 33.762
28.889
27.200
24.488		 477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 51.196
43.805
41.600
40.489		 456,20644
399,66003
465,12433
433,63740
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 73.871
93.618
106.000
130.558		 431,05796
348,54371
392,78509
334,54416
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 88.881
80.081
76.100
93.427		 415,86885
360,77793
425,22495
366,93677
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Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Tıp Fakültesi		 Tıp
(6 Yıllık)		 SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 18.399
15.128
14.200
13.434		 498,70736
442,92454
502,28169
482,07632
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Diş Hekimliği Fakültesi		 Diş Hekimliği
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 33.762
28.889
27.200
24.488		 477,41773
419,33430
483,38056
459,91957
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eczacılık Fakültesi		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 51.196
43.805
41.600
40.489		 456,20644
399,66003
465,12433
433,63740
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 73.871
93.618
106.000
130.558		 431,05796
348,54371
392,78509
334,54416
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 88.881
80.081
76.100
93.427		 415,86885
360,77793
425,22495
366,93677

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 95.548
128.094
148.000
175.263		 409,66364
321,66347
357,40966
306,85835
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 150.910
176.277
178.000
183.807		 365,45249
293,36377
337,40463
302,49671
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Hemşirelik
(4 Yıllık)		 SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 158.065
153.747
153.000
163.818		 360,68486
305,51803
353,65037
313,06934
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
75+2
60+2
60+2		 82
77
62
62		 171.097
195.653
186.000
198.061		 352,83169
284,15715
332,89381
295,83991
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Ebelik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
70+2
70+2
70+2		 62
72
72
72		 214.683
209.334
213.000
225.236		 330,30864
278,20438
318,36188
284,54934
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Endüstri Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 215.202
249.157
244.000
243.390		 330,08014
263,13929
304,16085
277,95364
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
40+1
40+1		 77
77
41
41		 224.336
248.766
223.000
234.303		 325,99409
263,27176
313,34292
281,15830
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Mimarlık
(4 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 227.946
204.224
165.000
148.127		 324,44573
280,35723
345,40412
322,49612
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 247.444
261.963
236.000
222.374		 316,43930
258,97407
307,71204
285,66277
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Fen Bilgisi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 256.399
245.418
245.000
288.213		 312,91874
264,43915
303,53047
263,81955
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sağlık Bilimleri Fakültesi		 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
90+3		 82
82
82
93		 263.488
277.849
225.000
174.750		 310,30884
254,09188
312,62351
307,13571
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Kimya Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
30
17
13		 279.630
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 304,64648
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Gıda Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
30+1
40+1		 10
9
12
7		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Tekstil Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
15+1
10+1
 21
15
11
 293.344
Dolmadı
283.000
 300,06262
Dolmadı
289,11673
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Otomotiv Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 30+1
30+1
60+2
60+2		 23
13
19
51		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 İnşaat Mühendisliği
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
100+3
100+3		 23
29
45
96		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mühendislik Fakültesi		 Makine Mühendisliği
(İÖ) (4 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
90+3
100+3		 57
29
93
103		 Dolmadı
Dolmadı
284.000
277.724		 Dolmadı
Dolmadı
288,51807
266,86925
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Matematik
(4 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 309.958
340.973
315.000
309.718		 294,87815
237,52071
278,05927
258,04047
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Kimya
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
20+1
20+1		 26
26
21
21		 342.506
372.296
371.000
390.139		 285,53705
229,09288
262,33614
240,26281
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İstatistik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
20
21
21		 353.528
Dolmadı
428.000
463.752		 282,62091
Dolmadı
249,37037
225,16784
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Biyoloji
(4 Yıllık)		 SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 26
10
26
26		 397.037
Dolmadı
393.000
385.743		 272,26546
Dolmadı
257,18861
241,10573
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Fizik
(4 Yıllık)		 SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
1
21
21		 443.977
Dolmadı
455.000
464.081		 262,71789
Dolmadı
244,04101
225,04619
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Peyzaj Mimarlığı
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
23
72
72		 477.313
Dolmadı
420.000
422.280		 256,81168
Dolmadı
251,10003
234,33889
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Mimarlık Fakültesi		 Şehir ve Bölge Planlama
(4 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
7
72
72		 571.909
Dolmadı
433.000
375.876		 243,14987
Dolmadı
248,39586
243,06899
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 İngilizce Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 18.501
16.449
14.000
15.145		 415,98788
385,79893
405,90667
398,70974
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 30.511
28.326
22.900
23.344		 381,36179
347,20211
374,31938
367,56593
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Arapça Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 DİL 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 57.950
44.984
40.100
48.116		 311,16664
295,29638
317,36982
290,61007
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Hukuk Fakültesi		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 220+6
220+6
200+5
200+5		 226
226
205
205		 44.760
55.776
21.000
30.427		 407,68374
344,55800
414,67326
395,05744
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 110.990
110.822
66.500
66.467		 374,03307
315,46415
380,91346
366,96950
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 111.682
101.871
95.500
105.827		 373,73915
319,42947
366,32917
345,18816
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 378.544
352.700
281.000
233.155		 304,90776
254,36307
302,38358
300,53340
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 50+2
40+1
30+1
 52
41
31
 405.966
472.013
502.000
 300,60807
237,68752
261,10885
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Sivil Havacılık Yüksekokulu		 Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 423.088
442.752
305.000
284.927		 298,05257
241,39807
296,74260
288,38868
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
65+2		 82
82
72
67		 551.975
557.377
460.000
391.217		 281,19461
225,07038
267,49579
268,77720
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Uluslararası İlişkiler
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
65+2		 82
51
72
67		 640.308
Dolmadı
548.000
527.955		 271,50004
Dolmadı
254,55302
250,08161
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
28
93
93		 679.010
Dolmadı
716.000
737.822		 267,62880
Dolmadı
234,56408
228,10165
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
90+3
120+3		 103
99
93
123		 685.443
Dolmadı
501.000
494.903		 266,99361
Dolmadı
261,29908
254,16523
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
28
72
72		 694.883
Dolmadı
583.000
501.349		 266,09920
Dolmadı
250,09095
253,34444
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
80+2
110+3		 82
34
82
113		 758.251
Dolmadı
569.000
578.093		 260,18368
Dolmadı
251,81972
244,33906
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Finans ve Bankacılık
(4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
38
72
72		 765.833
Dolmadı
581.000
506.847		 259,50699
Dolmadı
250,23128
252,64878
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
2
31
31		 773.712
Dolmadı
790.000
799.146		 258,80818
Dolmadı
227,23112
218,01550
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
11
62
62		 820.938
Dolmadı
727.000
737.977		 254,69602
Dolmadı
233,44810
228,08434
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
14
62
62		 834.205
Dolmadı
733.000
663.733		 253,57807
Dolmadı
232,76475
235,52594
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Sağlık Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 80+2
80+2
70+2
65+2		 82
6
72
67		 861.901
Dolmadı
639.000
546.769		 251,27168
Dolmadı
243,15346
247,86170
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
7
41
41		 993.987
Dolmadı
781.000
809.733		 240,92073
Dolmadı
228,05591
212,42782
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
3
62
62		 998.507
Dolmadı
782.000
767.652		 240,58149
Dolmadı
227,94856
224,41306
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
5
41
29		 1.008.227
Dolmadı
928.000
Dolmadı		 239,85218
Dolmadı
214,98417
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Ekonometri
(4 Yıllık)		 EA 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
1
41
31		 1.106.488
Dolmadı
843.000
819.784		 232,70918
Dolmadı
222,62401
204,41093
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ) (4 Yıllık)		 EA 100+3
100+3
80+2
90+3		 103
4
82
93		 1.124.580
Dolmadı
723.000
716.987		 231,43250
Dolmadı
233,86561
230,28266
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Türkçe Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
60+2
60+2		 52
52
62
62		 40.667
27.738
27.600
31.317		 383,73763
347,33962
377,49776
380,63910
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğitim Fakültesi		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 77.069
63.993
50.100
64.559		 363,09433
320,94992
358,68395
358,52056
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Görsel İletişim Tasarımı
(4 Yıllık)		 SÖZ 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 222.382
279.855
330.000
 321,64142
260,97903
277,24197
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 238.807
291.152
184.000
166.950		 318,47090
259,05380
307,28642
322,27444
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(4 Yıllık)		 SÖZ 200+5
180+5
200+5
210+6		 205
185
205
216		 309.366
253.369
133.000
124.913		 306,59131
265,75505
321,89141
334,34578
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 334.911
388.318
243.000
217.264		 302,74047
244,46064
293,76569
310,38919
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
103
82
72		 340.761
342.782
253.000
237.440		 301,87368
250,96826
291,77777
306,16030
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
103
82
72		 395.713
347.139
286.000
284.454		 294,26316
250,32038
285,27734
297,07884
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 60+2
60+2
80+2
70+2		 62
62
82
72		 414.817
462.032
372.000
279.435		 291,80571
234,91232
270,03407
297,96973
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 419.016
448.067
337.000
294.748		 291,26150
236,68828
276,00515
295,21334
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Coğrafya
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
40+1
60+2
70+2		 41
41
62
72		 471.086
538.989
373.000
334.093		 284,85336
222,51810
269,85248
288,38570
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (4 Yıllık)		 SÖZ 20+0
20+0

 20
20

 537.670
540.445

 277,30819
222,10748
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
103
82
72		 561.893
514.014
415.000
362.036		 274,69146
227,58731
263,05192
283,84599
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 153+4
153+4
160+4
160+4		 157
94
164
164		 636.354
Dolmadı
224.000
200.251		 267,03595
Dolmadı
297,85369
314,18303
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Tarih
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 40+1
60+2
80+2
70+2		 41
26
82
72		 652.706
Dolmadı
493.000
425.169		 265,41893
Dolmadı
251,49452
274,24693
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
101
82
72		 694.230
Dolmadı
396.000
343.758		 261,37183
Dolmadı
266,05414
286,80626
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İlahiyat Fakültesi		 İlahiyat
(M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 17+0
17+0

 17
17

 765.686
493.896

 254,74524
230,67503
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
103
82
72		 811.218
559.410
435.000
417.876		 250,66783
208,71396
260,03147
275,30429
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Fen-Edebiyat Fakültesi		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
49
72
72		 972.263
Dolmadı
592.000
513.216		 236,58074
Dolmadı
237,93231
262,04311
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
İletişim Fakültesi		 Gazetecilik
(İÖ) (4 Yıllık)		 SÖZ 100+3
100+3
80+2
70+2		 103
25
82
72		 1.099.519
Dolmadı
548.000
472.045		 225,30930
Dolmadı
243,79348
267,59630
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi
Üniversite Adı Bölüm Adı
Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Anestezi
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 347,40183
292,87222		 409.952
402.714
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 342,13328
297,35292		 442.301
374.915
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 331,58411
286,60221		 514.754
445.148
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 İlk ve Acil Yardım
(2 Yıllık)		 TYT 50+2
50+2		 52
52		 328,66531
282,95454		 536.274
471.800
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 328,16905
279,58185		 540.138
498.095
Süleyman Demirel Üniversitesi bölümleri taban puanları 2023: ÖSYM Süleyman Demirel Üniversitesi başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları listesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Diş Protez Teknolojisi
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 326,76337
264,91184		 550.988
629.488
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Ağız ve Diş Sağlığı
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 320,42615
270,11203		 602.658
579.691
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 318,01103
271,22003		 623.633
569.536
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 316,74768
268,87428		 634.964
591.106
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 30+1
30+1		 31
31		 311,91925
255,55689		 679.409
729.068
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 40+1
40+1		 41
41		 309,97653
262,75639		 697.866
651.121
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Fizyoterapi
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 306,97814
258,68293		 727.419
694.095
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(2 Yıllık)		 TYT 45+2
40+1		 47
41		 301,75946
252,34649		 781.756
766.082
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 301,66455
255,41282		 782.813
730.712
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 298,35898
249,10252		 818.543
804.303
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Adalet Meslek Yüksekokulu		 Adalet
(İÖ) (2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 285,37671
237,00542		 971.885
946.399
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 281,29959
232,59986		 1.024.738
999.002
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Sosyal Hizmetler
(2 Yıllık)		 TYT 85+3
80+2		 88
82		 267,70378
221,40357		 1.217.879
1.144.606
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 267,50640
217,74790		 1.220.808
1.193.420
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
75+2		 82
77		 251,99927
195,04593		 1.476.545
1.525.165
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(2 Yıllık)		 TYT 90+3
80+2		 93
82		 251,06069
216,02256		 1.493.321
1.216.404
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