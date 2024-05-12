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Haberler Fotohaber SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:12

SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

Süper Lig'de 36. hafta maçları bugün oynanacak. Ligde son haftalara girilmesi nedeniyle bütün takımlar aynı anda saatler 19.00'ı gösterdiğinde sahaya çıkacak. Bu akşam alınacak sonuçlara göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın Karagümrük'ü yendiği senaryoda Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında puan kaybederse sarı-kırmızılılar bitime iki hafta kala üst üste 2. Kez şampiyon olacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları…

SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

Süper Lig'de heyecan 36. Hafta maçları ile birlikte devam ediyor. Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan 96 puanlı Galatasaray, bugünkü maçların sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Öte yandan Fenerbahçe ise hatasız bu haftayı geçip rakibinin puan kaybetmesini bekleyecek. Yine küme düşme yarışında da kıran kırana mücadele sürüyor. İşte Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, bugün oynanacak maçlar ve Fenerbahçe-Galatasaray'ın kalan maçları

SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

SÜPER LİGDE HEYECAN 36. HAFTA MAÇLARI İLE SÜRÜYOR

Ligin bitimine 3 hafta kala F.Bahçe, 6 puan geriden gelip zafere ulaşarak tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Kayserispor ile daha önce ligde 45 kez rakip olan Kanarya bu karşılaşmalarda 28 defa kazanıp 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ise 8 defa gülen taraf oldu. Sarı-Lacivertliler'de sarı kart cezalısı Mert Müldür dışında sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.

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SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

ASLAN, 24. ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHAYA İNİYOR

Zirvede 6 puan farkla bulunan Galatasaray, 24. şampiyonluğunu ilan etmenin peşinde. Sarı-kırmızılılar, daha önce Karagümrük ile ligde oynadığı 19 mücadelede 12 galibiyet alırken 5 beraberlik elde etti, 2 müsabakadan kırmızı-siyahlılar önde ayrıldı. Ligin ilk yarısındaki maçı Cimbom 1-0 kazanırken Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede ise 2-0 ile Fatih Karagümrük turu geçmişti.

SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

FIRTINA ÜÇÜNCÜLÜK İÇİN HATA İSTEMİYOR

İstanbulspor'u ağırlayacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında hata yapmadan kazanarak üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Karşılaşma Fırtına'nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Bu müsabakanın ardından

Trabzonspor'un 1 maçlık cezası kalacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

KARTAL ZORLU ALANYA DEPLASMANINDA

Ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 54 puanla 5. sırada girdi. Siyah-Beyazlılar zorlu Alanya deplasmanında kazanıp üzerindeki rakipleri Trabzonspor ve Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek.

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