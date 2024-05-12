SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:12
Süper Lig'de 36. hafta maçları bugün oynanacak. Ligde son haftalara girilmesi nedeniyle bütün takımlar aynı anda saatler 19.00'ı gösterdiğinde sahaya çıkacak. Bu akşam alınacak sonuçlara göre Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın Karagümrük'ü yendiği senaryoda Fenerbahçe'de Kayserispor karşısında puan kaybederse sarı-kırmızılılar bitime iki hafta kala üst üste 2. Kez şampiyon olacak. İşte Süper Lig güncel puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları…