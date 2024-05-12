SÜPER LİG PUAN DURUMU | Süper Lig 36. hafta puan durumu tablosu, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kalan maçları

SÜPER LİGDE HEYECAN 36. HAFTA MAÇLARI İLE SÜRÜYOR

Ligin bitimine 3 hafta kala F.Bahçe, 6 puan geriden gelip zafere ulaşarak tarihi bir zafere imza atmak istiyor. Kayserispor ile daha önce ligde 45 kez rakip olan Kanarya bu karşılaşmalarda 28 defa kazanıp 9 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı kulüp ise 8 defa gülen taraf oldu. Sarı-Lacivertliler'de sarı kart cezalısı Mert Müldür dışında sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osayi-Samuel forma giyemeyecek.