Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.03.2024 18:39 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 18:40

Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi ile gündemde. Haftanın üç günü; salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşen çekilişte kazandıran numaralar bir bir ekrana yansıyor. Şans oyunu severler ve bilet sahipleri canlı olarak numaraları kontrol ediyor. Öte yandan sistem üzerinden de bilet sorgulaması yapılabiliyor. İşte, Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına ziyaretler başladı. 95 milyonu aşan büyük ikramiye 6 kazandıran numaranın ardında gizli. https://www.millipiyangoonline.com/ üzerinden oynanan oyun her hafta takip ediliyor. Resmi internet sitesi üzerinden kazanılan miktar ve numaralar görülebiliyor. Peki; 10 Mart Süper Loto açıklandı mı, saat kaçta açıklanıyor?

Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Salı, Perşembe, Pazar günleri gerçekleşen çekilişte sorgulamalar başladı.

10 Mart Pazar çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyor. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

NE KADAR KAZANABİLİRSİNİZ?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 10 Mart Pazar çekilişi canlı izle! Milli Piyango Online Süper Loto bilet sorgulama ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
SON DAKİKA