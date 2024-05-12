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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 18:55

Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekilişi 12 Mayıs 2024 tarihi için araştırılıyor. 6 şanslı rakamın ardında 8,2 Milyon TL'lik büyük ikramiye yer alıyor. Bugünün Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu sebeple MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...

Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Haftanın son çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşecek. Kazandıran rakamlar bir bir MP TV ekranına yansıtılacak. Ardında 8,2 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 12 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır?

Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

12 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Süper Loto Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 12 Mayıs 2024 Pazar yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli olacak.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR, NE KADAR KAZANDIRIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 10 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

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