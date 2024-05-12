Süper Loto sonuçları 12 Mayıs çekilişi kazandıran numaralar! Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Giriş Tarihi: 12.05.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
18:55
Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto çekilişi 12 Mayıs 2024 tarihi için araştırılıyor. 6 şanslı rakamın ardında 8,2 Milyon TL'lik büyük ikramiye yer alıyor. Bugünün Süper Loto sonuçları ile kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden sorgulanabilecek. Bu sebeple MP TV ekranı bilet sahipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. İşte, 12 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama linki...