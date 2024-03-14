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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 14.03.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 18:05

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe çekilişi için araştırılmaya başlandı. Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online tarafından düzenlenen şans oyununun ikincisi bu akşam oynanacak. 6 şanslı rakamı bilen 3,4 Milyon TL'lik büyük ikramiyeyi almaya hak kazanacak. Kazandıran rakamlar çekiliş saatinde MP TV canlı yayın ekranı üzerinden açıklanacak. Bilet sahipleri MPİ bilet ekranı araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 14 Mart 2024 Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

14 Mart 2024 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Bileti olan kişiler, çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine hız kazandırdı. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranına yansıyacak. Ardında 3,4 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin gizli olduğu numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, 14 Mart 2024 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Süper Loto çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

14 MART 2024 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi Salı, Perşembe, Pazar olmak üzere haftanın 3 günü gerçekleşiyor. Perşembe çekilişi için sorgulamalar başladı.

14 Mart 2024 Perşembe çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşecek. Kazandıran numaralar MP TV ile ekrana yansıyacak. İşte, takip ve bilet sorgulama sayfası:

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Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

NEREDEN ÖĞRENİLİR?

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

SÜPER SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Süper Loto sonuçları 14 Mart 2024 Perşembe belli oldu mu? Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.

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