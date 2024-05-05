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Haberler Fotohaber SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 05.05.2024 18:16 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 18:16

SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Online tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe, Pazar ilan edilen sonuçlar haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam belli oluyor. Büyük ikramiye sonucu için geri sayım devam ederken MPİ bilet ekranı bilet sahipleri tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Şans oyunu severler heyecanla sonuçları bekliyor. Peki, çekilişi sonuçları nasıl öğrenilir, nereden bakılır? İşte, 5 Mayıs 2024 Çılgın Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Haftanın son gününde üçüncü büyük ikramiye çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Mayıs 2024 tarihli çekiliş sonuçları için şans oyunu severler hayallerine kavuşmayı bekliyor. Bugünün talihli rakamları MP TV ekranı ile canlı yayında belli olacak. 5 Mayıs 2024 Pazartesi Süper Lotu sonuç sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

5 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MPİ canlı ekranından gerçekleştirilen çekilişin sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI bilet sorgulama ekranı | Milli Piyango Online 5 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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