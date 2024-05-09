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Giriş Tarihi: 09.05.2024 20:44 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 20:44

Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

Süper loto sonuçları 9 Mayıs 2024 Perşembe çekilişi kontrolleri yapılıyor. 3.896.757 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar sorgulanıyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi bu akşam yapıldı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

Süper Loto sonuçları 9 Mayıs 2024 çekilişi gündemdeki yerini aldı. 3.896.757 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar canlı yayının ardından belli oluyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapıyor. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

9 MAYIS 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar..

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Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları tıkla- sorgula 9 Mayıs 2024! | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları ile şanslı numaralar

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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