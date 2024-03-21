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Haberler Fotohaber Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 21.03.2024 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 17:48

Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto sonuçları 21 Mart 2024 Perşembe çekilişi kontrolleri yapılıyor.15.704.404 TL'lik devreden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar çekiliyor. Haftada üç kez noter huzurunda Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci süper loto çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu severler MPİ bilet ekranı ile bilet kontrollerini yapmaya başladı. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte, Süper Loto sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar…

Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

21 Mart 2024 Perşembe akşamı çekilen çekilişin sonuçları MP TV ekranında takip ediliyor. Süper Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı doğru bilen günün büyük ikramiyesinin kazananı oluyor. Süper Loto'da bugün kazandıran numaralar talihlisini 15.704.404 TL'nin sahibi yapacak. Peki, süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, süper Loto çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar.

Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

21 MART 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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