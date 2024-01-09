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Haberler Fotohaber Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:41

Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

2024 yılında All Star formatıyla yayın hayatına başlayan Survivor All Star'ın bu akşam 5. bölümü yayınlanacak. 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman izleyiciyi şok etti. Hırs, rekabet ve tansiyonun yüksek olduğu yarışmada başladığı günden beri sular durulmuyor. Fragmanda Hakan Hatioğlu ve Bozuk'un fiziksel temaslı kavgası ardından fragmanda Hakan'ı göremeyen seyirciler, Hakan diskalifiye mi oldu, neden yok, elendi mi? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar

Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

Yarıştıkları sezonlara performansları, karakterleri, ilişkileriyle damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star 2024 büyük kavgalar ve çekişmelerle başladı. Geçmiş sezonlarda birbirileriyle düşman olanlar, hırslarına yenik düşenler, yarışmanın şartlarına alışamayanlar arasında sürekli tartışmalar yaşanıyor. Bu akşam yayınlanacak Hakan-Bozok tartışması hepsinden farklı fiziksel temas içeriyor. Peki, Hakan ve Bozuk'un kavgasında Hakan diskalifiye mi oldu, neden yok, elendi mi?

Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

HAKAN VE BOZOK BURUN BURUNA GELDİ!

Survivor'da yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hakan ve Bozok arasında nabızlar yükseldi. Survivor'da Hakan Hatipoğlu yarış sonrasında kendisine ağır kelime eden Bozok'a ''Senin ağzını kırarım.'' diyerek üzerine yürüdü.

Ardından eline ve göğüs bölgesine vurdu. Bozok ise Hakan'a ''Sen kime kişniyorsun?'' diye çıkıştı.

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Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

HAKAN OYUNDAN KOVULDU!

Kavga esnasında müdahale eden Acun Ilıcalı, '' Alın bunu buradan, çıkarın çabuk şunu dışarı.'' dedi. Fiziksel temas ne alaka? Eline niye vuruyorsun adamın?'' dedi.

Hakan oyun alanından Acun Ilıcalı tarafından çıkartıldı. Daha önceki senelerde Turabi'yle sorunlar yaşayan Hakan bu sene Bozok'la oyunun tansiyonuyla kavga yaşadı.

Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda eleme konseyi görüntülerinde Hakan' görünmüyor. Acun Ilıcalı'nın da onun gıyabında konuşması Hakan'ın konseyde olmadığını kanıtlıyor. Ardından eleme konseyinde şu açıklama yapıldı: Bugün oyun alanında istemediğimiz görüntüler beklemediğimiz bir isimden panoramada yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan öfkesine yenik düştü.

Hakan'ın bu fiziksel temastan uyarı mı alacak, yoksa diskalifiye mi edilecek bu bölümün ekranlara gelmesiyle netlik kazanacak.

Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası
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