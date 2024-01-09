Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası

HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Fragmanda eleme konseyi görüntülerinde Hakan' görünmüyor. Acun Ilıcalı'nın da onun gıyabında konuşması Hakan'ın konseyde olmadığını kanıtlıyor. Ardından eleme konseyinde şu açıklama yapıldı: Bugün oyun alanında istemediğimiz görüntüler beklemediğimiz bir isimden panoramada yıllardır bulunan ve yarışmacıları yorumlayan Hakan öfkesine yenik düştü.

Hakan'ın bu fiziksel temastan uyarı mı alacak, yoksa diskalifiye mi edilecek bu bölümün ekranlara gelmesiyle netlik kazanacak.