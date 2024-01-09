Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:41
Surivor’da şok kavga diskalifiye mi geliyor? Survivor All Star 2024 Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi, neden yok?Bozok-Hakan kavgası
2024 yılında All Star formatıyla yayın hayatına başlayan Survivor All Star'ın bu akşam 5. bölümü yayınlanacak. 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragman izleyiciyi şok etti. Hırs, rekabet ve tansiyonun yüksek olduğu yarışmada başladığı günden beri sular durulmuyor. Fragmanda Hakan Hatioğlu ve Bozuk'un fiziksel temaslı kavgası ardından fragmanda Hakan'ı göremeyen seyirciler, Hakan diskalifiye mi oldu, neden yok, elendi mi? sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar