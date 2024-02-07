Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:30
Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!
Survivor 2024 All Star'ın dün yayınlanan bölümünde adeta kıyamet koptu. Sezonun başından beri kavgaların eksik olmadığı kırmızı takımda kaos her dakika giderek büyüdü. Oyun alanında Nefise, Nagihan, Aleyna, Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasında tartışmalar yaşanırken, kavgalar ada konseyine de taşındı. Konseyde kavgaların dozu giderek artarken, yarışmacıların bu tavırları karşısında Acun Ilıcalı deliye döndü. Öte yandan, Mustafa Kemal ve Nagihan'ın diskalifiye olacağı iddia edilirken, yeni gelecek isimler Survivor'ı adeta yeniden başlatacak...