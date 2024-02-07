Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Yaşanan bu olayın ardından Aleyna gözyaşları içinde ada konseyini terk ederken, Acun Ilıcalı ise adeta çılgına döndü. Ilıcalı, "Sizin hakkınızda kimse konuşamaz mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Sizinle program çekemeyecek miyiz? Aleyna'ya yaptığını doğru mu? Kaos mu istiyorsunuz, kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın." Dedi.