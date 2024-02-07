Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:30

Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Survivor 2024 All Star'ın dün yayınlanan bölümünde adeta kıyamet koptu. Sezonun başından beri kavgaların eksik olmadığı kırmızı takımda kaos her dakika giderek büyüdü. Oyun alanında Nefise, Nagihan, Aleyna, Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasında tartışmalar yaşanırken, kavgalar ada konseyine de taşındı. Konseyde kavgaların dozu giderek artarken, yarışmacıların bu tavırları karşısında Acun Ilıcalı deliye döndü. Öte yandan, Mustafa Kemal ve Nagihan'ın diskalifiye olacağı iddia edilirken, yeni gelecek isimler Survivor'ı adeta yeniden başlatacak...

Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star'da heyecan her geçen bölüm katlanarak devam ediyor. Mavi takım ile kırmızı takım arasındaki kıyasıya mücadele sürerken, sezonun başından beri kaosun eksik olmadığı kırmızı takım yine karıştı. Nagihan ile Yunus Emre arasında başlayan kaptanlık tartışması Aleyna, Mustafa Kemal ve Nefise gibi isimlere de sıçradı. Mustafa Kemal, Nagihan ve Nefise isimleri oyuna çıkmayı reddederken, yaşanan kavga ada konseyinde daha da hararetlendi.

Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Ada konseyinde önce Nefise ile Aleyna arasında çok sert bir konuşma geçti. Acun Ilıcalı duruma müdahil olarak Nefise'yi üslubundan dolayı uyardı. Daha sonra Nagihan ve Pınar'da tartışmalara ortak olurken, Nagihan Karadere Aleyna'yı "Bütün erkekleri dolduruyorsun" diyerek suçladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Aleyna ise Nagihan'a 'takımı ilk satan sensin' dedi. Nagihan Karadere ayağa kalkarak Yunus Emre'nin önüne gitti ve Aleyna'yı göstererek bunun gazına geliyorsun dedi. Aleyna da tepki gösterip çekil şuradan deyince Nagihan "Ya sus be sus, sarı yılan" diyerek Aleyna'yı sert bir şekilde itti.

Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Yaşanan bu olayın ardından Aleyna gözyaşları içinde ada konseyini terk ederken, Acun Ilıcalı ise adeta çılgına döndü. Ilıcalı, "Sizin hakkınızda kimse konuşamaz mı? Her gün olay çıkarıyorsunuz kız ağlayarak gitti şimdi. Siz ne istiyorsunuz? Sizinle program çekemeyecek miyiz? Aleyna'ya yaptığını doğru mu? Kaos mu istiyorsunuz, kendinizden başka bir şeyi düşünemiyor musunuz? Hakaret etmeden hayat yok mu? Herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın." Dedi.

Survivor’da peş peşe diskalifiyeler! Nihat, Mustafa Kemal, Nagihan… Yeni gelecek isimlerle Survivor yeniden başlayacak!

Bölümün hemen ardından yayınlanan fragmanda ise, Acun Ilıcalı Nagihan Karadere ile diskalifiye konuşması yaptı. Sosyal medyada izleyicilerin büyük bir kısmı Nagihan Karadere'nin diskalifiye olduğunu paylaşırken, konuyla ilgili detaylar bugün yayınlanan bölüm ile birlikte belli olacak.

SON DAKİKA