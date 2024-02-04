Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

YUNUS EMRE'DEN POYRAZ'A AVAREL BENZETMESİ!

Oyun alanında denge oyununda bir hayli zorlanan Yunus Emre, oyundan sonra Poyraz'a dönüp "Avarel seni, Allah'ın Avarel'i" diyor. Bu ikili arasındaki kavgayı ateşleyen ilk fitil oluyor. Poyraz bu sözler karşısında sinirlenirken "Sen bir insanı aşılamadan kötü söz söylemeden konuşma zorluğu yaşıyorsun!" Poyraz'ın bu aşağılayıcı tavrı Yunus Emre'yi çıldırtıyor.