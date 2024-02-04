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Haberler Fotohaber Survivor 2024'te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 11:44

Survivor 2024'te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star 2024'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Halk oylamasız sezonda kendilerini performansıyla göstermek isteyenler yarışmacılar ve yarışmada yalnızca iyi performans gösterebilirse devam edebiliyor. Yarışmanın bu sezonunda nabızlar her sezon olduğundan daha fazla yükseliyor. Yeni bölümde Poyraz ve Yunus Emre birbirine giriyor. Uzun süredir yayın esnasında yaptığı hareketler ve agresif tavırlarıyla Acun Ilıcalı'dan uyarı alan Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı araştırılıyor. Yunus Emre Özden diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama…

Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star 2024'te büyük rekabet devam ederken yarışmacılar arasında sular durulmuyor. İki dik başlı karakter Yunus Emre ve Poyraz birbirine girdi Acun Ilıcalı konseyde diskalifiye için mi uyardı? Yunus Emre elenecek mi, ceza mı olacak?

Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

Survivor All Star'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda oyun alanında büyük bir kaos yaşandığı görülüyor. Dün eleme oylamasında en fazla adı çıkan Hakan oyun alanında hesap soruyor. Oyunun zorluğu ve yarışmacıların sinirleriyle oyun alanında sinirler geriliyor.

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Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

YUNUS EMRE'DEN POYRAZ'A AVAREL BENZETMESİ!

Oyun alanında denge oyununda bir hayli zorlanan Yunus Emre, oyundan sonra Poyraz'a dönüp "Avarel seni, Allah'ın Avarel'i" diyor. Bu ikili arasındaki kavgayı ateşleyen ilk fitil oluyor. Poyraz bu sözler karşısında sinirlenirken "Sen bir insanı aşılamadan kötü söz söylemeden konuşma zorluğu yaşıyorsun!" Poyraz'ın bu aşağılayıcı tavrı Yunus Emre'yi çıldırtıyor.

Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

YUNUS EMRE POYRAZ'IN ÜZERİNE YÜRÜYOR!

Tartışma esnasından tansiyon daha da çok yükseliyor. Yunus Emre sinirlerine daha fazla hâkim olamıyor ve Poyraz'ın üzerine yürüyor. Takım arkadaşları araya giriyor.

Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

ACUN ILICALI'DAN YUNUS EMRE'YE UYARI

Son zamanlarda yaptığı hareketler ve tavırlarıyla sıkça eleştirilen Yunus Emre'ye Acun Ilıcalı'dan büyük uyarı geliyor. Yunus Emre'nin kavga esnasında Poyraz'a olan tehditlerini Acun Ilıcalı görmezden gelmiyor.

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