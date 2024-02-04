Survivor 2024’te Yunus Emre ile Poyraz birbirine girdi! Survivor Yunus Emre Özden elenecek mi, diskalifiye mi olacak?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
11:44
Survivor All Star 2024'de kıyasıya rekabet devam ediyor. Halk oylamasız sezonda kendilerini performansıyla göstermek isteyenler yarışmacılar ve yarışmada yalnızca iyi performans gösterebilirse devam edebiliyor. Yarışmanın bu sezonunda nabızlar her sezon olduğundan daha fazla yükseliyor. Yeni bölümde Poyraz ve Yunus Emre birbirine giriyor. Uzun süredir yayın esnasında yaptığı hareketler ve agresif tavırlarıyla Acun Ilıcalı'dan uyarı alan Yunus Emre'nin diskalifiye olup olmayacağı araştırılıyor. Yunus Emre Özden diskalifiye mi oluyor? Acun Ilıcalı'dan şok açıklama…