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Haberler Fotohaber Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor'da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 14:09

Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor'da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

Halk oylamasız yeni bir formatla All Star sezonuna başlayan Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Rekabet, hırs ve yüksek tansiyonun olduğu yarışmada, yarışmacıları eğlendirmek ve deşarj olabilmeleri için Acun Ilıcalı'dan sürpriz acıkması gelmişti. Uzun yıllardır Survivor'da yapılmayan dans yarışması geri geldi. Programın takipçileri tarafından dans yarışmasının kazananı araştırılıyor. Yarışmada en son 2025 yılında yapılan dans yarışmasının geri dönmesi yarışmacıları mutlu etti. Kazanan takımın alacağı ödülü duyan yarışmacılar havalara uçtu. Peki, Survivor All Star'da dans yarışmasını kim kazandı?

Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

Survivor All Star 2024'de büyük rekabet devam ederken yarışmacıların streslerini atmaları için dans yarışması düzenlendi. Yıllar sonra ilk defa olacak yarışmada Turabi, Ogeday, Sercan, Damla maharetlerini sergilediler. İşte Survivor All Star dans yarışmasının detayları…

Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

SURVIVOR DANS YARIŞMASINI HANGİ TAKIM KAZANDI 31 OCAK?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanan yeni bölümünde dans yarışmasını kazanan henüz belli olmadı. Kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacak.

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Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

YARIŞMAYI KAZANAN TAKIMA BÜYÜK ÖDÜL!

Dans yarışmasını kazanan takıma verilecek yarışmacıları havalara uçurdu. Acun Ilıcalı açıkladı: "Kazanan takımı buradan alıyoruz, bu takımı Rio Karnavalına götürüyoruz."

Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

TURABİ'DEN HİP-HOP ŞOV!

2015 yılında yayınlanan dans yarışmasına da damgasını vuran Turabi, bu sene de bir hip-hop performansı gerçekleştirecek. Ersin halay çekerken, Ogeday çiftetelli oynayacak, Merve Aydın roman dansı yapacak.

Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

SURVİVOR MAVİ TAKIM

  • Ogeday Girişken
  • Yiğit Poyraz
  • Seda Ocak
  • Yunus Emre
  • Damla Can
  • Begüm Yücetan
  • Yasin Obuz
  • Seda Aktuğlu
  • Sahra Işık
  • Hakan Hatipoğlu
  • Nefise Karatay
  • Furkan Kızılay
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