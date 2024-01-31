Giriş Tarihi: 31.01.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
14:09
Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor'da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!
Halk oylamasız yeni bir formatla All Star sezonuna başlayan Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Rekabet, hırs ve yüksek tansiyonun olduğu yarışmada, yarışmacıları eğlendirmek ve deşarj olabilmeleri için Acun Ilıcalı'dan sürpriz acıkması gelmişti. Uzun yıllardır Survivor'da yapılmayan dans yarışması geri geldi. Programın takipçileri tarafından dans yarışmasının kazananı araştırılıyor. Yarışmada en son 2025 yılında yapılan dans yarışmasının geri dönmesi yarışmacıları mutlu etti. Kazanan takımın alacağı ödülü duyan yarışmacılar havalara uçtu. Peki, Survivor All Star'da dans yarışmasını kim kazandı?