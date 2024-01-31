Survivor All Star dans yarışmasını kazananı kim oldu? 31 Ocak Survivor’da Turabi hip-hop yaptı, Ogeday çiftetelli oynadı!

TURABİ'DEN HİP-HOP ŞOV!

2015 yılında yayınlanan dans yarışmasına da damgasını vuran Turabi, bu sene de bir hip-hop performansı gerçekleştirecek. Ersin halay çekerken, Ogeday çiftetelli oynayacak, Merve Aydın roman dansı yapacak.