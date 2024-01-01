Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

Ayrıca Benim Adım Ossman filminde rol almıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmıştır ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

Iki kez Survivor programına da katılan Karadere, 2016'da beşinci, 2018'de ise ikinci olmuştur. 2022 yılında ise altıncı olarak veda etmiştir. Daha önceden 3 kez yarıştığı Survivor'da bu sezon 4. kez mücadele edecek.