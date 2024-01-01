Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:30
Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri
Survivor 2024 All Star kadrosunda bu akşam itibarıyla 4. kez mücadele edecek olan Nagihan Karadere'yi kadroda görenler araştırmaya başladı. Yarıştığı her sezonda performansı ve tartışmalarıyla ön plana çıkan Nagihan'ın performansı merak ediliyor. Milli atlet Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? İşte detaylar