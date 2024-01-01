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Haberler Fotohaber Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:30 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:30

Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

Survivor 2024 All Star kadrosunda bu akşam itibarıyla 4. kez mücadele edecek olan Nagihan Karadere'yi kadroda görenler araştırmaya başladı. Yarıştığı her sezonda performansı ve tartışmalarıyla ön plana çıkan Nagihan'ın performansı merak ediliyor. Milli atlet Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, evli mi, kaç çocuğu var? İşte detaylar

Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

Yarıştığı her sezonda performans birincisi olmayı başaran Nagihan Karadere bu sezon için Acun Ilıcalı'dan halk oylamasız format talebinde bulunmuştu. Başarılı performasına rağmen halk oylamasıyla elenen Karadere'nin bu seneki Survivor yolculuğu ilgi çekecek. Peki Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor'a 4. kez katılan Nagihan Karadere'nin hayatı ve kariyeri

Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 doğumlu Nagihan Karadere, kısa mesafe ve engelli koşucudur. 400m engelli branşında 56sn altında koşan ilk ve tek kadın atlettir. Fenerbahçe yetişen ve yarışan Karadere, Balkan oyunları, Avrupa Atletizm şampiyonası ve Üniversite oyunlarında 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştır.

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Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

Ayrıca Benim Adım Ossman filminde rol almıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmıştır ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

Iki kez Survivor programına da katılan Karadere, 2016'da beşinci, 2018'de ise ikinci olmuştur. 2022 yılında ise altıncı olarak veda etmiştir. Daha önceden 3 kez yarıştığı Survivor'da bu sezon 4. kez mücadele edecek.

Survivor All Star Nagihan Karadere kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Survivor’a 4. kez katılan Nagihan Karadere’nin hayatı ve kariyeri

KIRMIZI TAKIM

Pınar Saka

Merve Aydın

Nagihan Karadere

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