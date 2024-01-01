Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:31
Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay'ın hayatı
Survivor ekranlarına geri dönüş yapacak isim belli oldu! Nefise Karatay, daha önceki Survivor deneyiminden sonra tekrar adaya adım atıyor. Bu akşam izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Nefise Karatay, geçmişteki performansının üzerine neler ekleyecek? İşte, Survivor macerasına geri dönen Nefise Karatay hakkında merak edilen detaylar...