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Haberler Fotohaber Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay'ın hayatı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 23:31

Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay'ın hayatı

Survivor ekranlarına geri dönüş yapacak isim belli oldu! Nefise Karatay, daha önceki Survivor deneyiminden sonra tekrar adaya adım atıyor. Bu akşam izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan Nefise Karatay, geçmişteki performansının üzerine neler ekleyecek? İşte, Survivor macerasına geri dönen Nefise Karatay hakkında merak edilen detaylar...

Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay’ın hayatı

Nefise Karatay, bu akşam yeniden Survivor sahnesine adım atıyor. Geçmişte sergilediği mücadeleci ruhu ve stratejik oyun hamleleriyle hafızalara kazınan Karatay, bu kez adaya yeniden damgasını vuracak. Peki, Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? İşte, Nefise Karatay'ın hayatı

Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay’ın hayatı

NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Aslen Balıkesirli olan Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Bölümü'nde eğitimi sürdürüyor.

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Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay’ın hayatı

Milli atlet olan Karatay, henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. Engelli koşu branşında Türkiye ve Balkan şampiyonlukları elde etti.

Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay’ın hayatı

Survivor 2023'te yarışan isimler yer alan Nefise Karatay, ünlüler takımına yedeklerden girdi. Ardından hırsı ve azmi ile son dörde adını yazdırmayı başlardı.

Nefise Karatay finalde en yüksek SMS oyunu alarak Survivor 2023 şampiyonu oldu.

Survivor All Star Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Geçen senenin şampiyonuydu! İşte, Nefise Karatay’ın hayatı
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