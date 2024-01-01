Giriş Tarihi: 01.01.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
23:31
Survivor All Star 2024 yarışmacısı Seda Aktuğlu kimdir, evli mi, kaç çocuğu var? İşte, Seda Aktuğlu Yücetan'ın hayatı
Seda Aktuğlu Survivor yarışmasıyla gündemde. Geçmişte sergilediği çekişmeli mücadele ve stratejileriyle hafızalara kazınan Aktuğlu bu kez izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmak için adaya geri döndü. Survivor sahnesine yepyeni bir enerji getirmeyi hedefleyen ve daha önceki deneyimlerinden farklı olacağını söyleyen Seda hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır. İşte, Seda Aktuğlu hayatı...