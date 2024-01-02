Survivor Sercan Yıldırım hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük formaları giyen eski futbolcu, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.