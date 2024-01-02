Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
01:00
Survivor Sercan Yıldırım hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Sercan Yıldırım 1 Ocak tarihli ilk bölüm ile gündemde. Kendi sezonunda başarılı isimler arasında gösterilen yarışmacı ilgilileri tarafından araştırılmaya başladı. Sercan Yıldırım'ın hayatı TV8 ekranlarında görülmesi ardından gündemde. Aynı zamanda eski futbolcu olan yarışmacı takip ediliyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?