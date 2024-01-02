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Haberler Fotohaber Survivor Sercan Yıldırım hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 01:00 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 01:00

Survivor Sercan Yıldırım hayatı ve kariyeri! All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor All Star 2024 yarışmacılarından Sercan Yıldırım 1 Ocak tarihli ilk bölüm ile gündemde. Kendi sezonunda başarılı isimler arasında gösterilen yarışmacı ilgilileri tarafından araştırılmaya başladı. Sercan Yıldırım'ın hayatı TV8 ekranlarında görülmesi ardından gündemde. Aynı zamanda eski futbolcu olan yarışmacı takip ediliyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı

Sercan Yıldım kaç yaşında ve nereli soruları arama geçmişlerinde yerini aldı. Bir dönem Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen ünlü isim yarışmada kırmızı takımda olacak. Sercan Yıldırım'ın hayatı, kariyeri, biyografisi başlıklı araştırmalar hız kazandı. Yarışmadaki performansı merakla bekleniyor. Peki, Sercan Yıldırım kimdir? İşte, hakkında tüm bilgiler...

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990, Bursa doğumlu olan Sercan Yıldırım, futbol hayatına Bursaspor altyapısında başladı. 2007-08 sezonunda Bursaspor formasını A takım seviyesinde giyen Yıldırım, ilk maçına Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na çıktı.

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Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı

Bursaspor, Galatasaray, Sivasspor, Şanlıurfaspor, Balıkesirspor, Giresunspor, Fatih Karagümrük formaları giyen eski futbolcu, 12 kez Türkiye U-17, 8 kez Türkiye U-18, 17 kez Türkiye U-19, 4 kez Türkiye U-21, 10 kez de Türkiye A Millî forması olmak üzere toplam 64 kez millî formayı giydi ve müsabakalarda 33 gol kaydetti.

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı

Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım, 2022 yılında Survivor All Star yarışmasında mücadele etti.

Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? All Star 2024 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı

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