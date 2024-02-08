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Giriş Tarihi: 08.02.2024 06:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 06:01

SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. SMS'in olmadığı ve performansın ön planda tutulduğu yarışmaya katılan son yarışmacılardan biri Atakan Arslan oldu. Ünlü isim, kırmızı takımda mücadele edecek. Bu noktada izleyiciler Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Survivor All Star yeni yarışmacısı Atakan Arslan hakkında merak edilenler.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Survivor Avatar Atakan kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları son bölüm sonrası araştırılmaya başlandı. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada bu yıl performans gösteren yarışmacılardan biri de Atakan Arslan olacak. Kırmızı takımda yer alacak olan ünlü isim, 2016 sezonunda şampiyon olmuştu. Peki, 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, Atakan Arslan hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma dahil olan erkek yarışmacılardan biri Avatar lakaplı Atakan Arslan oldu.

Yarışmaya 2016 sezonunda katılan ve şampiyon olan Atakan Arslan, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.

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SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

AVATAR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır.

16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır.

Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

Avatar lakaplı Atakan Arslan, Survivor 2016'da şampiyon olmuştur.

SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

Survivor 2016'nın şampiyonu boksör Çağan Atakan Arslan, 2017 senesinde Serap Korkmaz ile evlenmiştir. 2018 senesinin Haziran ayında ise Leon Aslan Arslan isimli çocuğu dünyaya gelmiştir.

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