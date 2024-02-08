SURVİVOR AVATAR ATAKAN KİMDİR? 2024 Survivor All Star yarışmacısı Atakan Arslan kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim?

KIRMIZI TAKIMA DAHİL OLDU!

Kırmızı takıma dahil olan erkek yarışmacılardan biri Avatar lakaplı Atakan Arslan oldu.

Yarışmaya 2016 sezonunda katılan ve şampiyon olan Atakan Arslan, bu sezon Acun Ilıcalı tarafından Survivor All Star'a alındı.