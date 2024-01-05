Giriş Tarihi: 05.01.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
20:20
Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? 5 Ocak TV8 yayın akışı
TV8'in uzun soluklu yarışma programı Survivor bu akşam var mı yok mu sorusu yanıt arıyor. 5 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Cuma listesine göz atan izleyiciler, yarışma saatinde MasterChef Türkiye All Star yeni bölümü ile karşılaştı. Bu noktada yeni konseptiyle izleyicilerine merhaba diyen yarışmanın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. ''Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor?'' sorularının yanıtı programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte, 5 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar...