Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok? Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? 5 Ocak TV8 yayın akışı

Survivor bu akşam var mı yok mu, neden yok soruları yarışmanın sıkı takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın, sunuculuğunu ise Murat Ceylan'ın üstlendiği yarışma programı, All Star formatıyla yeni sezonu açtı. Ancak sevilen yarışmanın yeni bölümü 5 Ocak 2024 TV8 yayın akışı Cuma listesinde yer almadı. Bu noktada seyirciler, Survivor bugün var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. Peki, Survivor 2024 All Star yeni bölüm ne zaman, hangi günler yayınlanıyor? İşte, 5 Ocak 2024 TV8 yayın akışı ile detaylı bilgiler…