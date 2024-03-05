Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
00:34
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi
Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda parkur ve atış oyunlarında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.