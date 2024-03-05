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Giriş Tarihi: 05.03.2024 00:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 00:34

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

Survivor 2024 All Star son bölümde haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunda parkur ve atış oyunlarında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmaz olurken kaybeden takımdan bir yarışmacı eleme potasına gönderildi. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

TV8 ekranlarında 4 Mart günü yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyundaki hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmaz olurken kaybeden takımın bir yarışmacısı eleme potasına gönderildi. Yarışmanın detaylarını öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile 4 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyunu mücadelesi sonunda kazanan KIRMIZI TAKIM oldu.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Kritik dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımın yaptığı oylama sonrasında potaya giren yarışmacı belirleniyor.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

İşte oylama sonrası sandıktan ismi çıkan yarışmacılar ve aldıkları oy sayıları, (oy sayımı devam ediyor)

FURKAN - 1

BATUHAN - 5

OGEDAY - 2

YAMAN - 1

POYRAZ - 1

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

Bu sonuçla en fazla eleme adayı oyu alan BATUHAN potaya giden isim oldu.

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