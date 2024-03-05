Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? | 4 Mart Survivor eleme adayı belirlendi

TV8 ekranlarında 4 Mart günü yayınlanan Survivor 2024 All Star son bölümde 3 dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyundaki hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmaz olurken kaybeden takımın bir yarışmacısı eleme potasına gönderildi. Yarışmanın detaylarını öğrenmek isteyenler Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularına cevap arıyor.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile 4 Mart Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen yarışmacı detayları şöyle;