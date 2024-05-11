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Haberler Fotohaber Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı
Giriş Tarihi: 11.05.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 22:44

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

Survivor eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. Acun Ilıcalı moderatürlüğünde yürütülen programda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Sercan, Yunus Emre ile eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadelenin kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

Survivor All Star'da 3. eleme adayı ada konseyinde belli oluyor. Yarışmada dokunulmazlık oyununu kazanan takım potadan kurtulurken kaybeden takım haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Eleme potasına gidecek isim ise Acun Ilıcalı tarafından açıklanıyor. Peki, Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar…

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1 SERCAN

2 YUNUS EMRE

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU? 11 MAYIS 2024

Survivor All Star'ın 11 Mayıs tarihli bölümünde, heyecan dolu anlar yaşandı.

Dokunulmazlık oyunu sonrası yapılan ada konseyinde, bu haftanın eleme adayı olan isim yarışmacıların oyları belirlendi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor'un nefes kesen mücadelesinde, haftanın üçüncü oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı

SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gerilimin hiç eksik olmadığı Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı belli olmadı.

Belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

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