Giriş Tarihi: 11.05.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
22:44
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? 3. eleme adayı
Survivor eleme adayı kim oldu son dakika araştırılıyor. Acun Ilıcalı moderatürlüğünde yürütülen programda haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Her hafta kalma gitme mücadelesinin yaşandığı yarışmada dokunulmazlık oyununu kaybeden takım bir yarışmacıyı potaya gönderecek. Sercan, Yunus Emre ile eleme potasının adayları yavaş yavaş belli olurken kritik gecede mavi ve kırmızı takım arasındaki mücadelenin kazananı merak ediliyor. Peki, 11 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3. eleme adayı