Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 12 Mart dokunulmazlık oyununu kazanan takım

Survivor 4. eleme adayı son dakika netleşti. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024, SMS'siz formatı ve zorlu parkurlarıyla büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sevilen yarışmanın 12 Mart Salı akşamı ekranlara gelen 57. bölümünde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının nefes kesen mücadelesi sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli oldu. Kaybeden takım ise eleme potasına gidecek yarışmacıyı belirlemek üzere ada konseyinde toplandı. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 12 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, haftanın 4. ve son eleme adayı…