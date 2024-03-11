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Giriş Tarihi: 11.03.2024 22:37 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 22:37

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 56. bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların kıran kırana geçen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya gelecek. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemde. Bilindiği üzere bu hafta kadınlar potası yaşanacak. Peki, TV8 ile 11 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 3. eleme adayı olan isim...

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor 3. eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı 56. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmanın son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın 3. eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 11 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor haftanın 3. eleme adayı ve dokunulmazlık oyununu kazanan takım ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor.

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz netleşmedi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı kazanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybeden takım konseyde bir araya gelecek. Yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verecek.

. Yapılan oylama sonucu en çok ismi yazılan yarışmacı eleme potasına gönderilecek.

Haftanın 3. eleme adayı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta kadınlar potasında eşleşmeler yapıldıktan sonra yarışmacılar düelloda adada kalma mücadelesi verecek.

Bu haftanın eleme adayları Aysu ve Pınar olarak belirlendi.

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