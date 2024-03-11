Giriş Tarihi: 11.03.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
22:37
Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?
Survivor All Star 2024 heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. 56. bölümde haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Yarışmacıların kıran kırana geçen mücadelesi sonucu dokunulmazlığı kazanan takım belli olacak. Kaybeden takım ise haftanın 3. eleme adayını belirlemek üzere ada konseyinde bir araya gelecek. Bu noktada ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu gündemde. Bilindiği üzere bu hafta kadınlar potası yaşanacak. Peki, TV8 ile 11 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte haftanın 3. eleme adayı olan isim...