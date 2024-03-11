Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 11 Mart Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım?

Survivor 3. eleme adayı son dakika bu akşam belli oluyor. TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor All Star 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı 56. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sevilen yarışmanın son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları haftanın 3. dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Zorlu parkur sonrası dokunulmazlığın sahibi olan takım belli olacak. Kaybeden takımdan bir isim ise eleme potasına gidecek. ''Survivor eleme adayı kim oldu?'' sorusu haftanın 3. eleme adayı için gündemde. Peki, TV8 ile 11 Mart 2024 Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kim kazandı?