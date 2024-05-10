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Haberler Fotohaber SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 16:38

SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya yarış devam ederken, 2. Eleme adayı oyun sonucunda potaya yazılacak isim olacak. Kaptanlık sistemiyle yeniden oluşan mavi ve kırmızı takım arasında ilk eleme adayının yazıldığı pota sonrası heyecan dorukta. Son düzlüğe giren yarışta bu hafta kim elenecek? Survivor 2. Eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında kıyasıya yarış…

SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

Survivor haftanın eleme adayları açıklanıyor. İlk eleme adayının belli olduğu potaya 2. Eleme adayı bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık sonrasında açıklanacak. Yeni takımlarla mücadeleye başlayan yarışmacılar hem ödül hem de dokunulmazlık için parkura çıkacak. Peki, Survivor 2. Eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR HAFTANIN 2. DOKUNULMAZLIĞINDA KIYASIYA YARIŞ

Survivor 10 Mayıs yayınında 2. dokunulmazlık için parkurda kıyasıya rekabet başlıyor.

Kaptanlık oyunun galibi Merve Damla olmuş yeni takımlarını oluşturmuştu. Yeni takımlarla parkura çıkan yarışmacılar kazanmak için mücadele ediyor.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayı dün akşam gerçekleşen potada belli oldu! Gözler 2. eleme adayını çevrildi;

SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

Haftanın ilk eleme adayı olan isim Kırmızı takımdan Sercan oldu.

2. eleme adayı bu akşam belli olacak!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

YENİ KIRMIZI TAKIM

  • Merve
  • Nefise
  • Ogeday
  • Nagihan
  • Yunus Emre
  • Özgür
  • Sercan
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