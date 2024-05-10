Giriş Tarihi: 10.05.2024 16:38
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
16:38
SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?
Survivor haftanın 2. dokunulmazlık oyununda kıyasıya yarış devam ederken, 2. Eleme adayı oyun sonucunda potaya yazılacak isim olacak. Kaptanlık sistemiyle yeniden oluşan mavi ve kırmızı takım arasında ilk eleme adayının yazıldığı pota sonrası heyecan dorukta. Son düzlüğe giren yarışta bu hafta kim elenecek? Survivor 2. Eleme adayı kim olacak? İşte, Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında kıyasıya yarış…