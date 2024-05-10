SURVİVOR ELEME ADAYLARI belli oluyor! Survivor haftanın 2. Dokunulmazlığında büyük mücadele… 2. Eleme adayı kim olacak?

Survivor haftanın eleme adayları açıklanıyor. İlk eleme adayının belli olduğu potaya 2. Eleme adayı bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık sonrasında açıklanacak. Yeni takımlarla mücadeleye başlayan yarışmacılar hem ödül hem de dokunulmazlık için parkura çıkacak. Peki, Survivor 2. Eleme adayı kim olacak?