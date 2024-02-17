Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star'da Hakan Hatipoğlu'ndan kural ihlali!
Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:20 Güncelleme Tarihi: 17.02.2024 12:29

Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star'da Hakan Hatipoğlu'ndan kural ihlali!

Survivor All Star 2024 sezonu yeni isimlerle devam ediyor. Tartışmalar, kural ihlalleri ve sakatlıklar yarışmadan eksik olmuyor. Diskalifiye haberleri ile konuşulmaya başlayan Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde ifşa oldu. Ailesiyle konuştuğu düşünülen yarışmacıya uyarı geldi. Yarışmanın takipçileri Survivor Hakan elendi mi, yarışmadan ayrılacak mı sorularını araştırmaya başladı. Fragmanda görülen konsey sahnesi ardından heyecan dorukta. Peki, Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne?

Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

HAKAN HATİPOĞLU KİMDİR?

28 Kasım 1979 Çanakkale doğumlu olan Hakan Hatipoğlu Işık Üniversitesi İşletme Bölümü, Marmara Üniversitesi Yüksek Lisans İşletme Bölümü'nde eğitimini almıştır.

Var Mısın Yok Musun yarışmacısı Gizem Akın ile evlenmiştir. 2010 yılında Survivor Kızlar - Erkekler'de, 2015'te ise Survivor All Star'da yarıştı. Adada 17 hafta ve 124 gün kaldıktan sonra yarışmada 6. oldu.

Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

SURVİVOR'DA HAKAN VE ACUN ILICALI YÜZLEŞMESİ!

Survivor All Star yeni bölüm tanıtımında görüldüğü üzere Acun Ilıcalı ve Hakan ada konseyinde yüzleşiyor. Rio ödülüne giden Hakan'ın ailesiyle iletişim kurduğu akıllara geldi.

Tanıtımda geçen diyalog şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

SURVİVOR HAKAN DİSKALİFİYE Mİ OLUYOR?

Hakan Hatipoğlu diskalifiye haberleri ile gündeme gelse de henüz net karar belli olmadı. Acun Ilıcalı, uygulanacak cezayı ada konseyinde paylaşacak.

Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

Survivor Hakan diskalifiye mi oldu, elendi mi soruları yeni bölüm tanıtımı ardından gündemdeki yerini aldı. Rio ödülünde ailesiyle görüştüğü düşünülen Hakan'ın Survivor'a veda edip etmeyeceği merak konusu. Acun Ilıcalı bir yaptırım olacağının sinyalini verdi. Cezası merakla bekleniyor. Peki; Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, tüm merak edilenler...

Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

Acun Ilıcalı: İletişim ödülü diyorum, güzel bir ödül değil mi?

Hakan Hatipoğlu: Güzel abi tabii ki.

Acun Ilıcalı: Sever misin iletişim ödüllerini?

Hakan Hatipoğlu: Güzel geliyor ağabey çocukla görüştüğünde.

Acun Ilıcalı: Aileyle falan görüşmek güzel değil mi?

Hakan Hatipoğlu: Nasıl ağabey?

Acun Ilıcalı: Çok oldu mu konuşmayalı? Güzel ödül kazanmışsın. Maşallah. Riski alıyorsan negatif tarafını da göze alacaksın.

SON DAKİKA