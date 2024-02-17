Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne, elendi mi? 2024 Survivor All Star’da Hakan Hatipoğlu’ndan kural ihlali!

Giriş Tarihi: 17.02.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 17.02.2024
12:29
Survivor All Star 2024 sezonu yeni isimlerle devam ediyor. Tartışmalar, kural ihlalleri ve sakatlıklar yarışmadan eksik olmuyor. Diskalifiye haberleri ile konuşulmaya başlayan Hakan Hatipoğlu Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde ifşa oldu. Ailesiyle konuştuğu düşünülen yarışmacıya uyarı geldi. Yarışmanın takipçileri Survivor Hakan elendi mi, yarışmadan ayrılacak mı sorularını araştırmaya başladı. Fragmanda görülen konsey sahnesi ardından heyecan dorukta. Peki, Survivor Hakan diskalifiye mi olacak, cezası ne?