Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununun 2. etabı oynandı. Kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım ödülü kazanırken Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada yer alan Cansu, Aziz, Asena, Halil, Ertuğ arasından birisi elenerek Survivor'a veda etti. Yarışmadan detaylar öğrenmek isteyenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor'da elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım detayları şöyle;