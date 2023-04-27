Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyununun 2. etabı oynandı. En başarılı performansı gösteren takım aileyle görüşme ödülünün sahibi oldu. Öte yandan bu haftanın eleme konseyi de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapıldı ve Cansu, Aziz, Asena, Halil, Ertuğ arasından birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Suvivor kim elendi sorusu yanıtı ve ödül oyununu kazanan takım detayları.