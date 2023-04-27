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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 27.04.2023 22:56 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 23:24

Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında ödül oyununun 2. etabı oynandı. En başarılı performansı gösteren takım aileyle görüşme ödülünün sahibi oldu. Öte yandan bu haftanın eleme konseyi de Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapıldı ve Cansu, Aziz, Asena, Halil, Ertuğ arasından birisi bu hafta Survivor'a veda eden isim oldu. Detayları merak edenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Suvivor kim elendi sorusu yanıtı ve ödül oyununu kazanan takım detayları.

Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında önceki gün oynanan dokunulmazlık oyununun 2. etabı oynandı. Kritik oyunda en başarılı performansı gösteren takım ödülü kazanırken Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde potada yer alan Cansu, Aziz, Asena, Halil, Ertuğ arasından birisi elenerek Survivor'a veda etti. Yarışmadan detaylar öğrenmek isteyenler ise Survivor kim elendi, ödül oyununu hangi takım kazandı? sorularına yanıt aramaya başladı.

SURVIVOR KİM ELENDİ, ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor'da elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım detayları şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde kırmızı ve mavi takımlar ödül oyununun 2. etabı için tekrar parkura çıktı. Yarışma sonrasında ise eleme adayları Cansu, Aziz, Asena, Halil ve Ertuğ arasından birisi adaya veda etti.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

27 Nisan 2023 Perşembe günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde önceki gün oynanan ve kırmızı takımın kazandığı ödül oyunu ilk etabı sonrasında kazananın belli olacağı 2. etap için bir kez daha parkura çıkıldı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik mücadelenin ikinci etabında kazanan mavi takım oldu. Böylelikle oyun en iyiler mücadelesine taşındı.

Survivor kim elendi? TV8 ile 27 Nisan SMS oyu ile Survivor kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu kazanan takım en iyiler mücadelesi sonrasında belli oldu.

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