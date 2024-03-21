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Haberler Fotohaber Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 11:48

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam veda gecesi yaşanacak. 65. Bölümde potada yer alan 4 yarışmacı arasında eleme düellosu oynanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında olacak. Son bölümü kaçıranlar ise Survivor kim elendi, Hakan mı, Bozok mu, Batuhan mı, Özgür mü sorularına yanıt aramaya başladı. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki; 21 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte, tüm merak edilenler…

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi sorusu bu akşam yanıt bulacak! TV8'in uzun soluklu yarışması 21 Mart Perşembe akşamı 65. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde eleme düellosu yaşanacak. Bu haftanın eleme adayları Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür zorlu parkurda elenmemek için mücadele edecek. Potada favori ismi olan izleyiciler veda gecesine odaklandı. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 21 Mart 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor düello oyunu sonucu elenen isim yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak ediliyor. İşte konu ile ilgili tüm detaylar şöyle;

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Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR ALL STAR ELEME DÜELLOSUNDA HANGİ YARIŞMACI ADAYA VEDA ETTİ?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 21 Mart 2024 Perşembe akşamı 65. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Yeni bölümde eleme düellosu oynanacak. Eleme potasında kırmızı takımdan 2 yarışmacı, mavi takımdan da 2 yarışmacı bulunuyor.

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

20 Mart 2024 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde Survivor All Star eleme düellosu eşleşmeleri belli oldu.

Performansa göre düelloda Özgür-Batuhan, Hakan-Bozok eşleşmesi yapıldı.

Potadaki adaylar arasında oynanan düello sonucu yarışmaya veda eden isim belli olacak.

Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star'da elenen isim henüz belli olmadı. Survivor eleme düellosunda adaya veda eden yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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