Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Giriş Tarihi: 21.03.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
11:48
Survivor All Star 2024 sezonu heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam veda gecesi yaşanacak. 65. Bölümde potada yer alan 4 yarışmacı arasında eleme düellosu oynanacak. Yarışmanın sıkı takipçileri elenen isim için ekran başında olacak. Son bölümü kaçıranlar ise Survivor kim elendi, Hakan mı, Bozok mu, Batuhan mı, Özgür mü sorularına yanıt aramaya başladı. Hataya yer olmayan düello sonrası bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki; 21 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? İşte, tüm merak edilenler…