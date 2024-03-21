Survivor kim elendi? Eleme gecesi! TV8 ile 21 Mart 2024 Survivor eleme düellosunda hangi yarışmacı adaya veda etti?

Survivor kim elendi sorusu bu akşam yanıt bulacak! TV8'in uzun soluklu yarışması 21 Mart Perşembe akşamı 65. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde eleme düellosu yaşanacak. Bu haftanın eleme adayları Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür zorlu parkurda elenmemek için mücadele edecek. Potada favori ismi olan izleyiciler veda gecesine odaklandı. Elenen yarışmacı gecenin sonunda belli olacak. Peki; 21 Mart 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.