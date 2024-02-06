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Haberler Fotohaber Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 23:32 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 23:32

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda sular durulmuyor. Neredeyse her bölümde sakatlıklar, tartışmalar ve diskalifiyenin eşiğine gelen olaylar yaşanıyor. Son bölüme "Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası" damga vurdu. Ada konseyinde yaşanan tartışma ile tansiyon bir anda yükselirken sosyal medyada Nagihan'ın diskalifiye olduğu iddiaları konuşulmaya başlandı. Yaşanan gerilimin ardından gözler Acun Ilıcalı'nın konseyde alacağı karara çevrildi. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? İşte, detaylar!

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor 2024 All Star'da tansiyon düşmüyor. Mavi ve kırmızı takım arasında kıran kırana mücadele devam ederken, zaman zaman yarışmacılar arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor. Son olarak 6 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor 27. Bölümde gerilim tavan yaptı. Konseyde yaşanan Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası gündeme bomba gibi düştü. Bazı sosyal medya kullanıcıları Nagihan'ın diskalifiye olacağını iddia ederken gözler ise Acun Ilıcalı konsey açıklamasına çevrildi. Peki, Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi?

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE İDDİASI GÜNDEMDE!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star, 6 Şubat 2024 Salı akşamı 27. bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Kırmızı takım ve mavi takım yarışmacıları arasında oynanan oyunda kıran kırana mücadele devam ederken sosyal medyada şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Bazı sosyal medya hesapları tarafından Survivor Nagihan'ın diskalifiye olduğu öne sürüldü.

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Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

SURVİVOR NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ?

Ada konseyinde Nefise, Aleyna ve Nagihan arasında tartışma yaşandığı görüldü. Yaşanan gerilimin ardından sosyal medyada Nagihan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi.

Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Nagihan'ın diskalifiye olup olmadığına ilişkin karar, ada konseyinde belli olacak.

Gözler Acun Ilıcalı açıklamasında!

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 doğumlu Nagihan Karadere, kısa mesafe ve engelli koşucudur. 400m engelli branşında 56sn altında koşan ilk ve tek kadın atlettir. Fenerbahçe yetişen ve yarışan Karadere, Balkan oyunları, Avrupa Atletizm şampiyonası ve Üniversite oyunlarında 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştır.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

Ayrıca Benim Adım Ossman filminde rol almıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmıştır ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

Iki kez Survivor programına da katılan Karadere, 2016'da beşinci, 2018'de ise ikinci olmuştur. 2022 yılında ise altıncı olarak veda etmiştir. Daha önceden 3 kez yarıştığı Survivor'da bu sezon 4. kez mücadele edecek.

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!
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