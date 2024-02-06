Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu, elendi mi? Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası sonrası sosyal medya karıştı!

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

27 Aralık 1984 doğumlu Nagihan Karadere, kısa mesafe ve engelli koşucudur. 400m engelli branşında 56sn altında koşan ilk ve tek kadın atlettir. Fenerbahçe yetişen ve yarışan Karadere, Balkan oyunları, Avrupa Atletizm şampiyonası ve Üniversite oyunlarında 3 altın, 4 gümüş ve 3 bronz madalya kazanmıştır.

13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında Türk millî takımında yer alarak (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya kazanan sporcu, 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele etti; ancak hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı.

Ayrıca Benim Adım Ossman filminde rol almıştır. Uğur Gökçe ile 2016 yılında boşanmıştır ve Ece Arven Gökçe adında bir kız çocuk annesidir.

Iki kez Survivor programına da katılan Karadere, 2016'da beşinci, 2018'de ise ikinci olmuştur. 2022 yılında ise altıncı olarak veda etmiştir. Daha önceden 3 kez yarıştığı Survivor'da bu sezon 4. kez mücadele edecek.